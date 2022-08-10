Заместитель министра обороны Анна Маляр иронически посоветовала захватчикам соблюдать правила пожарной безопасности и не курить в запрещенных местах. Вместе с тем недооценивать противника не стоит. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

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По его словам, у врага есть еще достаточно противовоздушной обороны. Кроме этого, россияне внимательно следят за каждым нашим словом и обязательно используют даже малейшую информацию о взрывах в Крыму против нас.

Но на самом деле то, что произошло в Крыму – событие невероятно большого, без преувеличения, геополитического порядка, а также социального среза,

– считает Черник.

Пощечина россии

Более того, потеря россиянами 9 воздушных судов – оказала огромное влияние на оккупантов, и не только военных.

"Они наконец-то почувствовали эту трагедию на себе. Пусть этих окурков падает на объекты военной инфраструктуры в Крыму как можно больше", – добавил он.

Кроме того, это существенная и болезненная потеря для российской армии. Черник считает, что "россия получила сильную оплеуху" и в психологическом аспекте. Однако не стоит забывать, что у врага есть еще много авиации.

Напомним. "Саки" – это военный аэродром в украинском Крыму, где оккупанты располагали самолеты Су-30 СМ, Су-24, Ил-76 и другие.

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