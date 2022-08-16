Однак окупанти зможуть відремонтувати залізницю, тому всю транспортну інфраструктуру ворога треба нищити суттєвіше. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Зверніть увагу У мережі опублікували момент "бавовни" біля Джанкоя в Криму

Знищення інфраструктури в Криму

За його словами, в Україні працюють над тим, щоб зруйнувати військову інфраструктуру окупантів у Криму, якою вони перекидають запаси техніки та живої сили на Херсонський та Запорізький напрямки.

Без цього ми не розв'яжемо питання логістичного забезпечення російської окупаційної армії,

– зауважив радник голови Офісу Президента.

Він пояснив, що наразі по всій лінії фронту українські сили проводять ефективну контрвійну та деблокаду. Це відрізняється від тактики росії з її прямолінійними атаками. ЗСУ абсолютно точково та професійно знищують центри забезпечення ворога, склади, оперативно-тактичні штаби тощо.

Як це пов'язано з деокупацією території

Подоляк зауважив, на такій великій відстані, як Джанкой подібного ще не відбувалося. Однак вся логістична інфраструктура ворога має бути зруйнована для того, щоб деокупувати наші території.

Для того, щоб деблокувати нашу територію з мінімальними втратами, треба знищити всю інфраструктуру забезпечення російської армії,

– пояснив радник голови ОП.

За його словами, росіяни не вміють перебудовувати все швидко. Тому на певний час втрачають можливість доступу до складів.

Водночас інфраструктуру треба знищувати не тільки на відстані 70 кілометрів від лінії фронту, а якомога глибше. Бо ключові штаби та операційні бази розташовані на такій відстані, як Джанкой, близько 150 – 200 кілометрів від лінії зіткнення.

Подоляк розповів про знищення інфраструктури в Криму: дивіться відео

Вибухи в Криму: що відомо

Зранку 16 серпня поблизу Джанкоя прогриміли вибухи. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про влучання у сховище боєприпасів біля Джанкоя. Він також повідомив про влучне попадання по військові частині росіян в Азовському.

Через вибухи пошкоджено залізницю біля Джанкоя. Ставленик кремля в окупованому Криму сергей аксьонов заявив про зупинку руху потягів з материка. Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm інформує, що через вибухи призупинено рух всіх поїздів в районі станції "Азовська".

Це вже не перша партія "бавовни", яку завезли до Криму. 9 серпня серія вибухів пролунала біля авіабази росіян в Новофедорівці. Після вибухів "адміністрація" окупантів оголосила на території деяких районів півострова "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Внаслідок "неприємності" окупанти втратили 9 повітряних суден на аеродромі "Саки". Це підтвердили у Повітряних силах. Однак росіяни почали панікувати й одразу змінювати свої версії події.

Дивіться відео до теми – Наслідки ударів по складах окупантів