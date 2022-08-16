Ставленики кремля підтвердили вибухи на складі боєприпасів

Ставленик кремля в окупованому Криму сергей аксьонов заявив про зупинку руху потягів з материка, пише 24 канал. За його словами, це спричинено тим, що у Джанкойському районі пошкоджена залізниця.

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аксьонов розповів російським пропагандистам, що залізниця зазнала пошкоджень унаслідок вибуху на складі боєприпасів.

Важливо зазначити, що залізниця у Джанкої має стратегічне значення для росії, оскільки нею москва перекидала свою військову техніку на Південь України, зокрема в Запорізьку область.

Також у російських телеграм-каналах почали публікувати фото руйнувань залізниці.



У Джанкойському районі пошкоджена залізниця / Фото з російських тг-каналів



Пошкоджена залізниця у Джанкойському районі / Фото з російських тг-каналів

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm інформує, що через вибухи призупинено рух всіх поїздів в районі станції "Азовська". Повідомляється про затримку щонайменше 7 потягів.

Що відомо про вибухи поблизу Джанкоя

Ранок 16 серпня виявився неспокійним в окупованому Криму, оскільки поблизу Джанкоя прогриміли вибухи. Раніше вибухи в Криму лунали 9 серпня на авіабазі російських окупантів. Повідомлялося про вибухи на аеродромі "Саки", звідки російські літаки атакували Південь України.

Деталі вибухів поблизу Джанкоя в окупованому Криму повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він заявив про влучання у сховище боєприпасів біля Джанкоя. Згодом він також написав про влучне попадання по військові частині росіян в Азовському.

Дивіться відео У мережі опублікували момент "бавовни" біля Джанкоя в Криму

У соціальних мережах з'явилися відео, як в Азовському детонує склад ворога з боєприпасами. У росії підтвердили інформацію про вибухи у селі Майське, що біля селища Азовське. Також російські пропагандисти повідомили про пожежу на трансформаторній підстанції в Джанкої.

На вибухи в Криму відреагували в Офісі Президента України. Радник глави ОП Михайло Подоляк підкреслив, що на окупованому півострові продовжується демілітаризація збройних сил росії.

Натомість очільник ОП Андрій Єрмак зазначив, що "операція "демілітаризація" у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій".

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