Як повідомила адміністрація поселення, детонація боєприпасів сталася на півночі Криму. Про це пишуть росЗМІ.

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Як росія коментує нові вибухи у Криму

російська влада заявила, що нині жителів села Майське евакуюють через інцидент на півночі Криму. До речі, "бавовна" у Криму дуже розгорілась, тому масштаби вибухів суттєво зросли.

Як пише пропагандисти, у Криму відбулися дві різні "надзвичайні події". Йдеться про пожежу на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське.

Детонація боєприпасів у Криму: дивіться відео

Що кажуть у міноборони росії

міноборони росії повідомляє, що вранці в районі Майського в Криму стався спалах на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів у військовій частині.

"Внаслідок займання сталася детонація боєприпасів, що зберігалися. Серйозно постраждалих немає, вживаються заходи щодо гасіння пожежі, її причини з'ясовуються", – заявили у відомстві.

росіяни масово виїжджають з Криму

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в окупованому Криму тисячі громадян росії вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку.

Чубаров підтвердив влучне попадання по військовій частині окупантів у селищі Азовське Джанкойського району. За його словами, вибухи лунають протягом години.

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Скільки вже евакуювали росіян з Криму

Як повідомив представник окупаційної влади сергій аксьонов, з Джанкойського району в Криму евакуювали близько двох тисяч осіб. За його словами, детонація сталась внаслідок загорання, причини якого називати не став.

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Не менш тривожним був ранок для мешканців Майського, що біля Джанкоя. Там спалахнула електростанція. Крім того, мешканці повідомляють про вибухи у населеному пункті Азовське. Зауважимо, що він розташований за понад 200 кілометрів від лінії фронту.

Водночас телеграм-канали повідомляють, що горить не лише електростанція. Мовляв, у тому ж Азовському самознищується черговий склад боєприпасів ворога.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров надав трохи інформації щодо вибухів. Він зауважив, що в Азовському стався вибух у військовій частині окупантів. Чубаров також додав, що влучання відбулось у сховище з боєприпасами ворога. Це підтверджує інформацію про те, що в Джанкої з самого ранку детонує боєкомплект.

Зауважимо, що місцеві повідомляють таки про дві пожежі. Одна, власне, на підстанції у Джанкої, що на вулиці Енергетиків. Інша ж спалахнула саме на складі з боєприпасами.

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