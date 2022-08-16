Как сообщила администрация поселения, детонация боеприпасов произошла на севере Крыма. Об этом пишут росСМИ.

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Как Россия комментирует новые взрывы в Крыму

российские власти заявили, что в настоящее время жителей села Майское эвакуируют из-за инцидента на севере Крыма. Кстати, "хлопок" в Крыму очень разгорелся, поэтому масштабы взрывов существенно выросли.

Как пишет пропагандисты, в Крыму произошли два разных "чрезвычайных события". Речь идет о пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

Детонация боеприпасов в Крыму: смотрите видео

Что говорят в минобороны россии

Минобороны России сообщает, что утром в районе Майского в Крыму произошла вспышка на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части.

"В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. Серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются", – заявили в ведомстве.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в оккупированном Крыму тысячи граждан россии уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив.

Чубаров подтвердил меткое попадание по воинской части оккупантов в поселке Азовское Джанкойского района. По его словам, взрывы раздаются в течение часа.

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Сколько уже эвакуировали россиян из Крыма

Как сообщил представитель оккупационных властей сергей аксенов, из Джанкойского района в Крыму эвакуировали около двух тысяч человек. По его словам, детонация произошла в результате возгорания, причины которого называть не стал.

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Не менее тревожным было утро для жителей Майского, что у Джанкой. Там загорелась электростанция. Кроме того, жители сообщают о взрывах в населённом пункте Азовское. Заметим, что он расположен в более чем 200 километрах от линии фронта.

В то же время, телеграмм-каналы сообщают, что горит не только электростанция. Мол, в том же Азовском самоуничтожается очередной склад боеприпасов врага.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предоставил немного информации о взрывах. Он отметил, что в Азовском произошел взрыв в воинской части кафиров. Чубаров также добавил, что попадание произошло в хранилище с боеприпасами врага. Это подтверждает информацию о том, что в Джанкое с самого утра детонирует боекомплект.

Заметим, что местные сообщают о двух пожарах. Одна, собственно, на подстанции в Джанкое на улице Энергетиков. Другая же вспыхнула как раз на складе с боеприпасами.

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