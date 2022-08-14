Что такое ОТРК "Гром"

"Гром" – это оперативно-тактический ракетный комплекс для поражения объектов, расположенных в оперативно-тактической глубине противника на расстоянии до 280 километров от точки старта.

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А именно: огневых средств противника (батареи зенитно-ракетных комплексов, ракетные комплексы); самолетов и вертолетов на стоянках аэродромов; объектов противовоздушной и противоракетной обороны; командных пунктов и узлов.

Вес боезаряда позволяет говорить, что он способен уничтожить противника на площади 10 тысяч квадратных метров, при использовании кассетного заряда, или на площади 2 – 3 гектара обычным осколочно-фугасным зарядом.

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Прорыв систем ПВО

При этом данные ракеты способны лететь не только по баллистической прогнозируемой траектории, но и по аэробалистической – непредсказуемо меняя траекторию в ходе полета. Это гарантирует прорыв всех существующих сегодня ПВО, даже российских С-300 и С-400.

Дальность стрельбы:

Минимальная 50 км.

Максимальная 280 км в экспортной версии.

Для нужд ВСУ – 350 километров.

Реальная дальность "Грома-2" может составлять до 500 километров и это вполне может быть использовано в случае необходимости. 500 километров! Таким образом, тактический ракетный комплекс "Гром-2" может рассматриваться как мощное средство неядерного сдерживания агрессора.

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