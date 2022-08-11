Прямо из кожи вон лезут, пугают апокалипсисом, лишь бы выйти из войны, которую сами и развязали. И дело не только в том, что "Хаймарсы" работают и достают теперь до Крыма. Дело в том, что санкции работают.

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Приятный эффект

И санкции достали бюджет россии. Где сами россияне говорят о катастрофическом обвале. Приятно звучит, правда ведь. Но что там произошло?

российский минфин констатировал коллапс доходов бюджета. В июле сборы НДС рухнули на 40%, нефтегазовых налогов – на 26%. "Дыра" в бюджете достигла 33% бюджета – 892 миллиардов рублей за месяц. При том, что исторически российский бюджет всегда был профицитным.

И сразу надо сказать. Не надо сравнивать с украинскими цифрами. Потому что бомбы летят на наши города. Потому что заблокированы наши порты. Потому что война идет на нашей территории. И для страны, экономика которой не страдает от войны прямо, это очень большие цифры. И большие дыры. Особенно учитывая, что кремль не может закрывать эти дыры заимствованиями.

Экспорт нефти еще идет, и это плохо. Пока идет. Но сборы сырьевой ренты уже упали на 22%. И это несмотря на очень высокие цены на нефть и газ. Но тут помогли самосанкции путина. Меньше газа идет в Европу, меньше доходов "газпрома", даже учитывая космические цены на газ.

И вот уже экспорт "газпрома" примерно такой же, каким он был в начале 80-х годов. Как раз когда магазин "Березка", вкусный пломбир и любимый советский союз. По итогам июля, экспортные пошлины на газ оказались в 4 раза меньше, чем были в июне или апреле. И в 3 раза меньше, чем были в мае. В общем, немцы без российского газа переживут. А вот российский бюджет…

И это еще россия плюс – минус выигрывает от высоких цен на нефть. На фоне того, что европейские компании тарятся нефтью по полной, готовясь к санкциям. И это еще только начинается структурная трансформация, анонсированная главой российского центрального банка, когда исчерпываются запасы на складах и начинают останавливаться заводы.

путин знает, что скоро платить "друзьям" будет нечем / Фото Getty Images

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кремль хочет обойти санкции

И да, конечно же, россия будет искать способы обойти санкции. И даже некоторые обойдут. Но это будет лишь минимально компенсировать потери. И для экономики. И для бюджета.

И единственный способ побороть такую дыру в бюджете – это девальвация рубля. Но сильный рубль – это скрепа путина. Ведь им он показывает, что санкции россии не страшны. Да и инфляция тут же.

А инфляция – это страшно, это ведь холодильник. Это ведь даже маме бурята может мало показаться денег на сына. Хотя последнее, конечно, маловероятно.

Поэтому разворот намечается не только на фронте. В российской экономике тоже. Так что не удивительно, что россия из кожи вон лезет, чтобы добиться перемирия. И если наполнять дыру в украинском бюджете нам помогает цивилизованный мир, то денег для россии в мире не будет. Более того, все эти новые друзья путина, в Иране или Турции, дружат с путиным, только пока он им платит.

Платит Эрдогану, который спасает свою экономику, чтобы выиграть выборы и удержаться у власти. Платит Асаду, удерживая того у власти. Платит Орбану, удерживая его лояльность и сохраняя тому возможность для популистических шагов. Платит беларуси, потому что экономика луки отсутствует как класс и не может выживать без российских дотаций. Платит Шредеру, чтобы тот продвигал его интересы. Платит даже Стивену Сигалу, чтобы он снимал свои безумные кино про войну, хотя Сигалу, казалось бы, давно перестали платить даже самые недалекие кинопродюсеры.

Но скоро платить будет нечем. И путин это знает….

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