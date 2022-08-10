При нарушении техники безопасности всегда один очаг детонации, от которого по цепочке с временным лагом возникают другие. А в Новофедоровке взрывалось одновременно в нескольких местах.

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Что случилось в Новофедоровке

Но и признаков ракетной или дроновой атаки тоже нет! В принципе, туда долетают "Нептуны" и "Гарпуны", находящиеся у нас на вооружении. Но это дозвуковые ракеты, их было бы отчетливо видно в ясном небе. И сверхзвуковые ракеты ATACSM, которых у нас официально нет, на ниспадающем участке траектории тоже были бы видны (даже гиперзвуковой "Кинжал" виден).

Кроме того, у агрессора этот участок просто напичкан ПВО еще с советских времен. Она бы обязательно засекла атакующие ракеты. Не факт, что удалось бы сбить, но попытались бы обязательно. Точно так же попытались бы сбить наши беспилотники, которые оказались бы заметны и на радарах, и визуально. Но ПВО агрессора дремала, разморенная пляжной жарой.

В принципе, задачу подрыва складированных на аэродроме боеприпасов могла бы решить система залпового огня. Но ее невозможно скрытно подтащить на нужную дальность по морю или по оккупированной территории.

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Самый реальный вариант

Наиболее соответствует произошедшему диверсия. Но тогда она должна войти в мировые анналы разведывательный-диверсионной работы. Потому что спланировано дерзко и выполнено филигранно.

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