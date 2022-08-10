Каждый день наши мастерские герои наносят врагу очень мощные удары. российские оккупанты не успевают привыкнуть "хлопку", ведь каждый день его размеры и важность для поля боя растут.

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Арестович об успехах ВСУ

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что нашим воинам удается успешно разрушать логистические центры врага и его склады с боеприпасами. В течение каждых суток враг не досчитывается нескольких очень важных объектов.

Столько баз россиян уничтожили, что уже сложно перечислить. Уничтожили нефтебазу в Горловке, она сгорела полностью. Я уже перестал их считать, если честно,

– сказал Арестович.

Также он добавил, что два крайне важных удара врагу удалось нанести 9 августа. россияне остались без базы в Новоалексеевке, которая обеспечивала группировку врага на Юге, а также "хлопок" на аэродроме в Крыму, из которого российские оккупанты совершали вылеты на линию фронта.

Что касается лжи россиян о нескольких взрывах и по "уцелевшей технике", то ее опровергают сами последствия мощного "хлопка".

За километр сносило крыши, представьте, что тогда на аэродроме,

– подчеркнул Арестович.

Также он добавил, что наша авиация на Юге работала по позициям российских кафиров на протяжении всего дня, что ярко свидетельствует, что ни одного расхваленного россиянами ПВО там нет и в помине.

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