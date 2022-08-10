Фейерверк для любителей безнаказанности
Если праздничный фейерверк осуществлен с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", то это отличный подарок и для Кучмы, и для всей Украины. Но чем бы мы вчера ни врезали по российской авиабазе – это очень знаковое и вдохновляющее событие.
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Агрессор наслаждался своей безнаказанностью, а теперь безнаказанность оказалась не такой уж очевидной, правда? Адекватный ответ. На удар мы можем отвечать ударом. На разрушение – разрушениями. На смерти – смертями. Глаз за глаз. Зуб за зуб.
Расстреливать ракетами беззащитного, которого ты сам ложью и обманом обезоружил – это одно, а почувствовать, как ракеты падают на твои объекты – это совсем другое. А что будет, когда украинские ракеты прилетят в российские города?
Они ведь прилетят. Не по жилой застройке, как летит в Николаеве и Харькове, а по стратегическим и военным объектам инфраструктуры. Что тогда, господа рашисты? Расскажете нам о нарушении техники безопасности и курения в неположенных местах?
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Сложный выбор для оккупантов
Как вчера остроумно заметил Арестович, называя причину взрыва, россияне выбирали, кем себя признать: долбо**ами или м*даками? Выбрали долбо**бов. Ну что ж, их право. Курите дальше. Мы поможем.
Я далек от эйфории, но вчерашняя пробка на Крымском мосту вызвала у меня хорошую улыбку. Зло не должно оставаться безнаказанным. Как там говорилось: взявший меч от меча и погибнет! И это справедливость, за которую следует бороться.
И так... Данилович! C Днем рождения! Второй день будем гулять?
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