Феєрверк для любителів безкарності

Якщо святковий феєрверк здійснений за допомогою оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім-2", то це чудовий подарунок і для Кучми, і для всієї України. Але чим би ми вчора не врізали по російській авіабазі – це дуже знакова і надихаюча подія.

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Агресор насолоджувався своєю безкарністю, а тепер безкарність виявилася не такою вже й очевидною, правда? Адекватна відповідь. На удар ми можемо відповідати ударом. На руйнування – руйнуваннями. На смерті – смертями. Око за око. Зуб за зуб.

Розстрілювати ракетами беззахисного, якого ти сам брехнею та обманом обеззброїв, – це одне, а відчути, як ракети падають на твої об'єкти, – це зовсім інше. А що буде, коли українські ракети прилетять до російських міст?

Адже вони прилетять. Не по житловій забудові, як летить у Миколаєві та Харкові, а по стратегічних та військових об'єктах інфраструктури. Що тоді, панове рашисти? Розкажете нам про порушення техніки безпеки та куріння в недозволених місцях?

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Складний вибір для окупантів

Як учора дотепно зауважив Арестович, називаючи причину вибуху, росіяни обирали, ким себе визнати: довбой**ами чи м*даками? Вибрали довбо**бів. Ну, що ж, їхнє право. Куріть далі. Ми допоможемо.

Я далекий від ейфорії, але вчорашній затор на Кримському мосту викликав у мене добру усмішку. Зло не повинно залишатися безкарним. Як там говорилося: той, хто взяв меч, від меча і загине! І це справедливість, за яку варто боротися.

І так... Даниловичу! З Днем народження! Другий день гулятимемо?

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