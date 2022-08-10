Чи може бути громадянином України той, хто пише заяву про отримання громадянства іншої країни, маючи на руках паспорт із тризубом? Чому український паспорт значно легше отримати тим, хто обертається в політичних елітах і водночас складно зробити це тим, хто на периферії?

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Про те, хто заслуговує отримати громадянство, розмови йдуть давно. Вони розгоряються з новою силою, коли паспорт з тризубом отримує особа із сумнівною репутацією та мотивами або ж коли питання громадянства вплітають в політичні чвари.

Спробуємо розібратись, що дає громадянство України? Чому довкола нього постійно вирують пристрасті та що було б варто змінити в наших законах, щоб нарешті припинити суперечки, кому і за що його давати, а кому ні?

Що дає громадянство

Сучасний світ відкритіший, ніж будь-коли до того. Мільйони людей щороку мандрують між країнами: хтось як турист, а хтось у пошуках кращих умов життя. Український паспорт дуже для цього корисний. З ним можна в'їхати без візи або з оформленням візи на місці у 144 країни. За показником безвізового доступу український паспорт на 35 місці Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.

Ще одна категорія людей – ті, хто шукає прихисток в Україні й хоче тут залишитись. Конституція України гарантує їм базові права людини: можливість працювати, отримувати медичну допомогу та освіту незалежно від того, чи ти маєш український паспорт. Як і в інших демократичних державах, економічні та соціальні права держава Україна забезпечує людям незалежно від наявності громадянства.

Тому цінність громадянства ховається у виняткових правах громадян, до яких іноземці не мають доступу. Лише громадяни України можуть брати участь в управлінні справами держави. Така можливість реалізується декількома шляхами.

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Перший з них – обрання влади через голосування на виборах. Це можуть зробити винятково повнолітні громадяни нашої держави. Українці обирають президента, народних депутатів та місцеву владу і в такий спосіб визначають, хто ухвалюватиме рішення від їхнього імені впродовж найближчих кількох років. Обрана Верховна Рада призначає на посади прем'єра та міністрів, а тому, голосуючи на виборах до парламенту, ми не лише формуємо склад парламенту, але й опосередковано визначаємо обличчя влади виконавчої.