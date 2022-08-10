Может ли быть гражданином Украины тот, кто пишет заявление о получении гражданства другой страны, имея на руках паспорт с тризубом? Почему украинский паспорт значительно легче получить тем, кто крутится в политических элитах и в то же время сложно сделать это тем, кто на периферии?
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О том, кто заслуживает получить гражданство, разговоры идут давно. Они разгораются с новой силой, когда паспорт с тризубом получает лицо с сомнительной репутацией и мотивами или когда вопросы гражданства вплетаются в политические распри.
Попробуем разобраться, что гражданство Украины дает? Почему вокруг него постоянно бушуют страсти и что стоило бы изменить в наших законах, чтобы наконец прекратить споры, кому и за что его давать, а кому нет?
Что дает гражданство
Современный мир более открыт, чем когда-либо прежде. Миллионы людей ежегодно путешествуют между странами: кто-то как турист, а кто-то в поисках лучших условий жизни. Украинский паспорт очень полезен для этого. С ним можно въехать без визы или с оформлением визы на месте в 144 стран. По показателю безвизового доступа украинский паспорт на 35-м месте Индекса паспортов от компании Henley&Partners.
Еще одна категория людей – те, кто ищет убежища в Украине и хочет здесь остаться. Конституция Украины гарантирует им базовые права человека: возможность работать, получать медицинскую помощь и образование независимо от того, у тебя есть украинский паспорт. Как и в других демократических государствах, экономические и социальные права государство Украины обеспечивает людям независимо от наличия гражданства.
Поэтому ценность гражданства скрывается в исключительных правах граждан, которым иностранцы не имеют доступа. Только граждане Украины могут участвовать в управлении делами государства. Такая возможность реализуется несколькими путями.
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Первый из них – избрание власти через голосование на выборах. Это могут сделать только совершеннолетние граждане нашего государства. Украинцы выбирают президента, народных депутатов и местную власть и таким образом определяют, кто будет принимать решения от их имени в течение ближайших нескольких лет. Избранная Верховная Рада назначает на должности премьера и министров, поэтому, голосуя на выборах в парламент, мы не только формируем состав парламента, но и косвенно определяем лицо власти исполнительной.
Второй путь – самим стать властью. Только граждане Украины могут баллотироваться на должность депутата местной или Верховной Рады, главы общества или даже президента. А также принимать участие в конкурсах на должности государственной службы.
А еще есть возможность принимать государственные решения на всеукраинских и местных референдумах. Их инициировать и участвовать могут исключительно граждане Украины. Поэтому наш паспорт – это некий пропуск в политическую жизнь государства.
Элитная натурализация
Украинский паспорт, а с ним и доступ к политической жизни страны за последние годы получили несколько человек, и это стало серьезным раздражителем для общества. Не потому что украинцы против натурализации иностранцев вообще. Речь идет о людях, которые очень быстро одолевают дистанцию от получения паспорта с тризубом до попадания на высшие ступени власти.
Как это сделать знает Вадим Новинский. В 2012 году тогдашний россиянин и один из самых богатых украинских бизнесменов получил гражданство Украины из рук Януковича. А через год был избран народным депутатом и стал одним из старожилов Верховной Рады.
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Последующая эпопея вокруг украинского паспорта Михеила Саакашвили нанесла немало репутационного ущерба Украине. И продемонстрировала, что украинское законодательство очень далеко от идеала, когда гражданство можно не только дать, но и забрать по очень формальным причинам. Например, потому, что Миграционная служба вроде бы не знала о судимости Саакашвили на момент получения гражданства, а позже узнала и решила, что экспрезидент Грузии ввел украинские власти в заблуждение. Потому решила забрать у него паспорт и депортировать.Новая спираль дискуссии о том, стоит ли предоставлять гражданство по политическим мотивам и кому именно, загорелась последние месяцы. Сначала Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность предоставления украинского паспорта российскому блоггеру. Александру Невзорову, а через несколько дней появились сообщения в медиа, что такой же опцией может воспользоваться российский олигарх Михаил Фридман. Это вызвало оживленную полемику в украинском информационном пространстве и в очередной раз продемонстрировало всю чувствительность вопроса.
Что нужно изменить
Тем изменением, которое сняло бы большинство противоречий, может стать пересмотр норм Конституции относительно того, кто может претендовать на самые высокие должности в стране. Сейчас Основной Закон позволяет стать народным избранником при условии, что кандидат имеет гражданство независимо от того, когда он его приобрел. В то же время, Конституция требует, чтобы кандидат в депутаты постоянно проживал на территории страны по меньшей мере пять последних лет, а кандидат в президенты – не менее десяти последних лет.
Такая норма в тридцать первом году независимости в 21 веке является архаизмом. Она попала в Конституцию только потому, что к моменту принятия не прошло пять лет со дня провозглашения Независимости Украины. Поэтому невозможно установить требование о пребывании в гражданстве Украины в течение длительного периода как обязательное условие участия в общенациональных выборах. Вместо нее родители Конституции предложили норму с постоянным проживанием на территории Украины.
Сейчас нет никаких объективных препятствий, чтобы не изменить эту норму, увязав доступ к политике со сроком пребывания в гражданстве Украины, а не временем проживания на ее территории. Ведь для полноценной политической жизни важно не где ты живешь, а имеешь ли устойчивую и длительную правовую связь с государством. Благодаря этому изменению можно не допустить повторения истории с Вадимом Новинским, который уж слишком быстро прошел все ступени от иностранца до депутата.
Еще один вариант предлагает премьер-министр Денис Шмыгаль. По его мнению, гражданство Украины сегодня является привилегией и поэтому каждый, кто его хочет получить, должен знать и понимать, как устроена наша страна и ее законы. Речь идет о комплексном экзамене для получения гражданства, которое должно включать проверку уровня владения государственным языком, знаний истории государства и его Конституции.
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В конце июля правительство зарегистрировало законопроект, в котором предлагается обязать желающих получить гражданство сдавать экзамены на знание основ Конституции и истории Украины. Если закон будет принят, то для получения украинского паспорта понимать и общаться на языке будет недостаточно. Придется подтвердить уровень владения им в соответствии с требованиями, установленными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.
Идея вполне правильная, ведь речь идет о знаниях и умениях, свидетельствующих о базовой адаптации иностранца к жизни в украинском обществе. При этом отсеиваются лица, которые не проявили должного интереса к стране, гражданами которой хотят стать.
Украина будет нуждаться в рабочих руках для восстановления и развития государства. В том числе – и мигрантов. Это неизбежно обострит споры о том, на каких условиях предоставлять украинский паспорт. Поэтому лучше уже сейчас изменить подходы к гражданству, чтобы они соответствовали сегодняшним вызовам и потребностям грядущего дня.
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