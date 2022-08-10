Может ли быть гражданином Украины тот, кто пишет заявление о получении гражданства другой страны, имея на руках паспорт с тризубом? Почему украинский паспорт значительно легче получить тем, кто крутится в политических элитах и в то же время сложно сделать это тем, кто на периферии?

Рекомендуем Заговорит ли "Крепостная" на украинском

О том, кто заслуживает получить гражданство, разговоры идут давно. Они разгораются с новой силой, когда паспорт с тризубом получает лицо с сомнительной репутацией и мотивами или когда вопросы гражданства вплетаются в политические распри.

Попробуем разобраться, что гражданство Украины дает? Почему вокруг него постоянно бушуют страсти и что стоило бы изменить в наших законах, чтобы наконец прекратить споры, кому и за что его давать, а кому нет?

Что дает гражданство

Современный мир более открыт, чем когда-либо прежде. Миллионы людей ежегодно путешествуют между странами: кто-то как турист, а кто-то в поисках лучших условий жизни. Украинский паспорт очень полезен для этого. С ним можно въехать без визы или с оформлением визы на месте в 144 стран. По показателю безвизового доступа украинский паспорт на 35-м месте Индекса паспортов от компании Henley&Partners.

Еще одна категория людей – те, кто ищет убежища в Украине и хочет здесь остаться. Конституция Украины гарантирует им базовые права человека: возможность работать, получать медицинскую помощь и образование независимо от того, у тебя есть украинский паспорт. Как и в других демократических государствах, экономические и социальные права государство Украины обеспечивает людям независимо от наличия гражданства.

Поэтому ценность гражданства скрывается в исключительных правах граждан, которым иностранцы не имеют доступа. Только граждане Украины могут участвовать в управлении делами государства. Такая возможность реализуется несколькими путями.

О главном ВСУ за считанные минуты превратили авиационный полк оккупантов в пехотный

Первый из них – избрание власти через голосование на выборах. Это могут сделать только совершеннолетние граждане нашего государства. Украинцы выбирают президента, народных депутатов и местную власть и таким образом определяют, кто будет принимать решения от их имени в течение ближайших нескольких лет. Избранная Верховная Рада назначает на должности премьера и министров, поэтому, голосуя на выборах в парламент, мы не только формируем состав парламента, но и косвенно определяем лицо власти исполнительной.