Что это было
Долгожданный ATACMS? Может быть. И это было бы логично, что россиянам нужно выжечь сначала все базы с техникой, где они кучно стоят, а уж потом браться за Керченский мост .
Заговорит ли "Крипосна" на украинском
Также интересно, что на днях россиянам выжгли часть противовоздушной обороны на Херсонщине , возможно, для ее восстановления часть техники оперативно пришлось перебросить из Крыма, чего и ждали наши.
Ну и вообще из серии фантастики. 300 километров – это заявленная дальность действия "Нептуна". Аэродром на самом берегу, с берега до аэродрома – 500 метров по прямой. Вместо корабля ракета захватывает наиболее фонящую цель – локатор или что-то такое. Дальше, как повезет. Обходить препятствия не надо – чтобы долетело.
Так или иначе, что-то долетело и демилитаризировало часть россиян и их техники. Поздравляю Крым с дебютом.
Советуем россияне не учатся на своих ошибках: ждем новый "жест доброй воли"
Никто никуда уже не улетит
Скоро Maxar опубликует снимки пепла в Новофедоровке, где по черным пепелищам будем угадывать типы самолетов, которые сожгли взрывы.
Теперь в русской армии стало на один авиационный полк меньше, но на один пехотный больше. И это реальная трагедия для всех уцелевших офицеров – на чем и куда теперь летать? Тихий привлекательный тыловой аэродром у моря превратился в груду обломков.
Это же там, на "Ните" тренировались российские пилоты слетать с авианосцев. Они носились с тем аэродромом, как с писаной сумкой. Но его важность была преувеличена, потому что при серьезной войне все это выжигается одним ударом.
Нет тренировочной рампы – нет опытных пилотов для авианосцев. А единственный авианосец годами стоит на ремонте. Можно спокойно закрывать эту авиабазу, и по возвращении в Украину город спокойно станет обычным курортом.
К теме – что россияне хранили на уничтоженной авиабазе в оккупированном Крыму: смотрите видео