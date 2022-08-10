Что это было

Долгожданный ATACMS? Может быть. И это было бы логично, что россиянам нужно выжечь сначала все базы с техникой, где они кучно стоят, а уж потом браться за Керченский мост .

Заговорит ли "Крипосна" на украинском

Дальность из Одесской области как раз 260 – 300 километров. Или беспилотник? Вот, например, условный "Байрактар" в один конец мог бы взлетать так далеко. Да, там нужно управление с наземной станции каждые 150 километров. Может, где-нибудь на пути к цели его передали станции управления, установленной на лодке? Или просто забили цель и помчалась? Помните, как какие-то украинские беспилотники сожгли нефтеперерабатывающий завод в ростовской области.

Также интересно, что на днях россиянам выжгли часть противовоздушной обороны на Херсонщине , возможно, для ее восстановления часть техники оперативно пришлось перебросить из Крыма, чего и ждали наши.

Ну и вообще из серии фантастики. 300 километров – это заявленная дальность действия "Нептуна". Аэродром на самом берегу, с берега до аэродрома – 500 метров по прямой. Вместо корабля ракета захватывает наиболее фонящую цель – локатор или что-то такое. Дальше, как повезет. Обходить препятствия не надо – чтобы долетело.

Так или иначе, что-то долетело и демилитаризировало часть россиян и их техники. Поздравляю Крым с дебютом.

Советуем россияне не учатся на своих ошибках: ждем новый "жест доброй воли"

Никто никуда уже не улетит

Скоро Maxar опубликует снимки пепла в Новофедоровке, где по черным пепелищам будем угадывать типы самолетов, которые сожгли взрывы.

Теперь в русской армии стало на один авиационный полк меньше, но на один пехотный больше. И это реальная трагедия для всех уцелевших офицеров – на чем и куда теперь летать? Тихий привлекательный тыловой аэродром у моря превратился в груду обломков.

Это же там, на "Ните" тренировались российские пилоты слетать с авианосцев. Они носились с тем аэродромом, как с писаной сумкой. Но его важность была преувеличена, потому что при серьезной войне все это выжигается одним ударом.

Нет тренировочной рампы – нет опытных пилотов для авианосцев. А единственный авианосец годами стоит на ремонте. Можно спокойно закрывать эту авиабазу, и по возвращении в Украину город спокойно станет обычным курортом.

К теме – что россияне хранили на уничтоженной авиабазе в оккупированном Крыму: смотрите видео