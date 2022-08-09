Когда ВСУ нанесли первый удар по Змеиному, было понятно, что он находится под полным огневым контролем украинской артиллерии и размещение там контингента РОВ (российских оккупационных войск – 24 канал) – самоубийство.
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россия не услышала
Но РОВ продолжили туда свозить своих военнослужащих, оборудование, технику, пытались восстановить инфраструктуру и даже создавали эшелонированное ПВО. А ВСУ продолжили их долбить, методично, размеренно, с толком и расстановкой.
И вот, два с половиной месяца после первой оплеухи, они таки продемонстрировали "жест доброй воли" и сбежали с острова Змеиный.
Аналогично и с правобережной Херсоншиной. Ну, дали вам понять, что вы как на ладони, и бежать с поврежденными мостами вам будет некуда. А все ваши средства защиты мостов, уголковые отражатели и ПВО – это как мертвому припарки.
Но, нет.
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Все это было на Змеином
Точно, как с островом Змеиный, оккупанты стягивают к мостам ПВО.
Отто фон Бисмарк: "Дураки говорят, что они учатся на собственном опыте, я предпочитаю учиться на опыте других". россияне не учатся даже на своих же ошибках. Кто же они тогда?
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