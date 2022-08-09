И это очень важный показатель, демонстрирующий то, какие потери несут подразделения РОВ. Причем, не только в живой силе.

Читайте россияне пошли на отчаянный шаг в беларуси: что это значит для Украины

Потери поражают

Например, сейчас на восстановлении боеспособности у РОВ находится 11 БТГр. Их потери, и человеческие, и технические, настолько велики, что они не могли продолжать полноценно участвовать в боевых действиях.

При этом для восстановления боеспособности этих подразделений были, согласно запросу, сформированы эшелоны с техникой, которая должна компенсировать уничтоженную и поврежденную технику.

Актуально россияне несут масштабные потери в Украине: реальные данные прорываются в эфир

россияне подтягивают замену

В частности, из Омска сейчас гонят эшелон с 25 единицами БМП-2 и 8 единицами автотранспорта. Из Тоцкого гонят эшелон с 25 единицами БМП-2, не менее 4 САУ Мста-С и ЗРК Тор-М1. Из Иркутска отправили 12 единицами Гиацинт-Б и 10 единицами Д-20.

Это всего один запрос из множества, для удовлетворения комплектации подразделений, требующих восстановления боеспособности и он позволяет в полной мере ощутить картину потерь оккупантов. Слава нації!

Также интересно – Удар по Антоновскому мосту! ВСУ хорошо поработали: смотрите видео