И это очень важный показатель, демонстрирующий то, какие потери несут подразделения РОВ. Причем, не только в живой силе.
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Потери поражают
Например, сейчас на восстановлении боеспособности у РОВ находится 11 БТГр. Их потери, и человеческие, и технические, настолько велики, что они не могли продолжать полноценно участвовать в боевых действиях.
При этом для восстановления боеспособности этих подразделений были, согласно запросу, сформированы эшелоны с техникой, которая должна компенсировать уничтоженную и поврежденную технику.
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Это всего один запрос из множества, для удовлетворения комплектации подразделений, требующих восстановления боеспособности и он позволяет в полной мере ощутить картину потерь оккупантов. Слава нації!
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