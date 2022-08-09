І це дуже важливий показник, який демонструє те, які втрати зазнають підрозділи РВВ. Причому, не лише у живій силі.
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Втрати вражають
Наприклад, зараз на відновленні боєздатності у РВВ перебуває 11 БТГр. Їхні втрати, і людські, і технічні, настільки великі, що вони не могли продовжувати повноцінно брати участь у бойових діях.
При цьому для відновлення боєздатності цих підрозділів було, згідно з запитом, сформовано ешелони з технікою, яка має компенсувати знищену та пошкоджену техніку.
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Це лише один запит із безлічі, для задоволення комплектації підрозділів, що вимагають відновлення боєздатності й дозволяє повною мірою відчути картину втрат окупантів. Слава нації!
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