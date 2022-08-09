Коли ЗСУ завдали першого удару по Зміїному, було зрозуміло, що він перебуває під повним вогневим контролем української артилерії та розміщення там контингенту РОВ (російських окупаційних військ – 24 канал) – самогубство.
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росія не почула
Але РОВ продовжили туди звозити своїх військовослужбовців, обладнання, техніку, намагалися відновити інфраструктуру та навіть створювали ешелоноване ППО. А ЗСУ продовжили їх довбати, методично, розмірено, з розумом і розстановкою.
І ось, два з половиною місяці після першого ляпаса, вони таки продемонстрували "жест доброї волі" і втекли з острова Зміїний.
Аналогічно і з правобережною Херсонщиною. Ну, дали вам зрозуміти, що ви як на долоні, і бігти з пошкодженими мостами вам не буде куди. А всі ваші засоби захисту мостів, кутові відбивачі та ППО – це як мертвому припарку.
Але, ні.
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Все це було на Зміїному
Точно, як із островом Зміїний, окупанти стягують до мостів ППО.
Отто фон Бісмарк: "Дурні кажуть, що вони навчаються на власному досвіді, я вважаю за краще вчитися на досвіді інших". росіяни не вчаться навіть на своїх помилках. Хто вони тоді?
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