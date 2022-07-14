Турецкий "Байрактар" – это ударный, оперативно-тактический беспилотник, с начала полномасштабного вторжения ставший настоящим ужасом для оккупантов. Он больше суток может кружить в воздухе, ища цели. Когда же находит – забрасывает авиабомбами и управляемыми противотанковыми ракетами.

Предыдущий выпуск Мощно уничтожает российские склады с боеприпасами: все о системе HIMARS, которая бьет сверхточно в цель

Кому принадлежит "Байрактар"

Этот беспилотник производится в компании "Baykar", которая принадлежит двум братьям. Она была основана в 1984 году и с тех пор стала очень мощным игроком на рынке вооружений. Семья Байрактар, которой и принадлежит компания, смогла превратить ее в такого технологического гиганта.

Кстати, один из членов этой семьи, а именно Сельчук Байрактар, являющийся техническим директором корпорации, – по совместительству зять турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана.

В Украине "Байрактары" появились задолго до того, как Россия начала полномасштабную войну. Соглашение о покупке этих беспилотников Киев и Анкара подписали еще в начале 2019 года, а уже в 2021 году этот дрон летал на Востоке нашей страны.

Особенности беспилотника

Тактико-технические характеристики этой "птички":

Длина – почти 7 метров.

Размах крыльев – 12 метров.

Максимальная взлетная масса – 700 килограммов. Это все оружие, которое можно прикрепить к его крыльям и корпусу.

Максимальная скорость – 220 километров в час, а крейсерская – 130.

Может находиться в воздухе 27 часов.

Максимальная высота – более 8 километров. "Байрактар" считается средневысотным аппаратом.

Операционная дальность использования: от 150 до 300 км. Всё зависит от модификации.



Байрактар / Фото Baykar

"Байрактар" – невероятно точное оружие

Они оснащены высокоточной системой оптической наводки, имеют инфракрасные и электрически-оптические лазерные дальномеры. Это позволяет беспилотнику бескомпромиссно поражать вражеские цели.

К "Байрактару" крепятся 2 управляемые противотанковые ракеты с лазерной наводкой. Или же 4 планировочных высокоточных авиабомбы разных типов. Некоторые из них способны бить даже по движущимся целям.

В цифровой системе беспилотника есть все передовые решения, необходимые для проведения "хирургических атак". Это предотвращает повреждение посторонних объектов и минимизирует потери как гражданской инфраструктуры, так и населения. Особенно когда враг прячется в таких местах, где риски поражения гражданских очень высоки.

Обратите внимание! "Байрактары" уже не раз доказывали свою эффективность, имея на счету более 400 тысяч часов в полете. Это суммарные данные собраны от разных операторов, участвовавших в самых разных войнах и конфликтах по всему миру.

Конечно, дроны не заменят полноценную авиацию. Однако в третьих странах как Украина беспилотники могут частично компенсировать отсутствие большого количества ударной авиации. Все же эти системы эффективно уничтожают танки, артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, а как показала практика войны в Украине – даже российские катера.

Новый выпуск программы "Оружие победы" на 24 канале: смотрите видео

Как управлять "птичкой"

Благодаря современным системам оператор может следить за ситуацией в режиме реального времени, а также распространять изображения для других пользователей. Сломать эту систему будет непросто. Она генерирует временные пароли и шифрует данные, чтобы враг не смог перехватить дрон и не увидел, что видит оператор "Байрактара".

В компаниях "Baykar" отмечают, что "Байрактар" – это высокопродуманная конструкция и высокотехнологичная система, сочетающая в себе все решения и возможности, необходимые оператору для выполнения поставленных задач.

Он может выполнять функции разведки, наблюдения и конечно же – атаки. Несмотря на свой широкий функционал, Байрактар ​​довольно прост в использовании. Бортовой комплект авионики обеспечивает ему автономное управление, взлет, посадку и крейсерский полет.

Какие страны используют "Байрактар"

Сегодня этот дрон производится для 16 стран, а после того, какую эффективность эти беспилотники показали на поле боя в Украине, очевидно заказчиков станет больше.

Интересно, что Байрактаром ​​в основном пользуются такие страны как Азербайджан, Марокко, Тунис, Катар, а из европейских – ни одна. В 2021 году Польша решила закупить себе чуть больше 20 таких "птичек". Она стала первой страной НАТО (кроме самой Турции), которая получит такое оружие.