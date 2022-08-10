Що це було

Довгоочікуваний ATACMS? Може бути. І це було б логічно, що росіянам треба випалити спочатку всі бази з технікою, де вони кучно стоять, а вже потім братися за Керченський міст.

Варте уваги Чи заговорить "Кріпосна" українською

Дальність з Одеської області якраз 260 – 300 кілометрів. Або беспілотник? От, наприклад, умовний "Байрактар" в один кінець міг би злітати так далеко. Так, там потрібно керування з наземної станції кожні 150 кілометрів. Може, десь на шляху до цілі його передали станції керування, встановленій на човні? Чи просто забили ціль і понеслась? Пам'ятаєте, як якісь українські беспілотники спалили нафтопереробний завод аж у ростовській області.

Так само цікаво, що днями росіянам випалили частину протиповітряної оборони на Херсонщині, можливо, для її поновлення частину техніки оперативно довелося перекинути з Криму, чого і чекали наші.

Ну і взагалі із серії фантастики. 300 кілометрів – це ж заявлена дальність дії "Нептуна". Аеродром на самому березі, з берега до аеродрому – 500 метрів по прямій. Замість корабля ракета захоплює ціль, що більше за всіх фонить, – локатор чи щось таке. Далі, як пощастить. Оминати перешкоди не треба – аби долетіло.

Так чи інакше, але щось долетіло та демілітаризувало частину росіян та їх техніки. Вітаю Крим з дебютом.

Радимо росіяни не вчаться на своїх помилках: чекаємо новий "жест доброї волі"

Ніхто нікуди вже не полетить

Скоро Maxar опублікує знімки попелища у Новофедорівці, де по чорних згарищах будемо вгадувати типи літаків, які спалило вибухами.

Тепер в російській армії стало на один авіаційний полк менше, але на один піхотний більше. І це реальна трагедія для всіх вцілілих офіцерів – на чому і куди тепер літати? Тихий привабливий тиловий аеродром біля моря перетворився на купу уламків.

Це ж там, на "Нитці" тренувались російські пілоти злітати з авіаносців. Вони носились з тим аеродромом, як з писаною торбою. Але його важливість була перебільшена, бо за серйозної війни все це випалюється одним ударом.

Нема тренувальної рампи – нема досвідчених пілотів для авіаносців. А єдиний авіаносець роками стоїть на ремонті. Можна спокійно закривати цю авіабазу, і після повернення в Україну місто спокійно стане звичайним курортом.

До теми – що росіяни зберігали на знищеній авіабазі в окупованому Криму: дивіться відео