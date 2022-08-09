Страшилки для наивных

А еще – населению ростовской области и краснодарского края. А заодно – гауляйтерам оккупированного Крыма и Херсонской области.

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Две недели назад – 26 июля 2022 года – Мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований опубликовала и распространила такой вывод:

россия уже запустила сценарий как "ядерного сдерживания" ожидаемого украинского наступления на Юге, так и "ядерного побуждения" ЕС для принуждения Украины к переговорам…

Три "но", которые не осилит россия

Я ни разу не специалист в метеорологии, но все же по образованию (и очень неплохому) – инженер. Так что простейший анализ общедоступных погодных сервисов свидетельствует о следующем:

1. Преобладающие ветры в Запорожской области (кроме зимы) – северные и северо-восточные. Зимой бывает наоборот.

2. Эти направления сохраняются на различных высотах, а с увеличением высоты разворачиваются в сторону ростова – краснодара (первая карта – начиная со 100 метров над землей, вторая карта – с 5 000 метров, третья карта – более 10 000 метров).

3. Расстояние от Энергодара до Стамбула – 830 километров. При скорости ветра 10 метров в секунду пыль из Энергодара за 23 часа будет над Стамбулом. За 6 – 7 часов – над Симферополем.

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Как радиоактивный ветер будет разворачиваться в сторону ростова и краснодара на высоте 100 метров / Фото из фейсбука Андрея Клименко



Как радиоактивный ветер будет разворачиваться в сторону ростова и краснодара на высоте 5 000 метров / Фото из фейсбука Андрея Клименко



Как радиоактивный ветер будет разворачиваться в сторону ростова и краснодара на высоте 10 000 метров / Фото из фейсбука Андрея Клименко

Расчет на панику

Так что мы имеем дело с довольно тупым шантажом. Цель – заставить Европу надавить на Украину относительно прекращения огня. Ну и параллельно на президента Эрдогана, который уже вошел в роль "главного переговорщика и миротворца". Еще одна цель – посеять панику и вызвать новые волны беженцев в Украине.

Уверен, что украинские и не только украинские ученые уже смоделировали сценарии. У них точно будет, что рассказать СМИ.

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