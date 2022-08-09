В то же время многие украинцы воспользовались возможностью выгодно приобрести новую машину. Поэтому сегодня подведу итоги льготного периода и расскажу, чего ждать на вторичном рынке автомобилей после отмены нулевой растаможки.

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Рынок перепродажи автомобилей расширился на 30%, самый большой выбор был в июне

Война повлияла на необходимость пополнения внутреннего рынка автомобилей недорогими моделями из-за границы. Во-первых, постоянно существует потребность в автомобилях для нужд ВСУ, а, во-вторых, автомобили тысяч украинцев уничтожены из-за боевых действий.

Согласитесь, важное основание для отмены пошлины на ввозимые из-за границы автомобили. Так, только на OLX Авто за период действия нулевого растаможивания количество объявлений увеличилось на 30%. При этом самый богатый выбор машин был в июне.

Так откуда же приехало больше всего автомобилей? В Институте исследований авторынка подсчитали, что более 91% импортированных в апреле – мае автомобилей были родом из Европы. Количество ввезенных автомобилей из США и Южной Кореи наоборот снизилось.

Доля импортированных "американцев" уменьшилась в пять раз по сравнению с показателями в начале года. Этого стоило ожидать, ведь машины из-за океана в основном прибывали в украинские порты, а большинство из них были заблокированы из-за боевых действий. Так что ждать автомобиля с другого континента стало долго и порой невыгодно.

Мы сравнили общую ситуацию на рынке с нашим ассортиментом. Да, действительно, большинство автомобилей на платформе завезены из Европы, больше всего – из Германии. К примеру, в июне 37% всех предложений составили именно немецкие авто.

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Тем не менее вторая страна по количеству ввозимых автомобилей – это Соединенные Штаты. Но по статистике публикаций объявлений видно, что, например, в апреле, когда начало действовать льготное растаможивание, автомобилей из США было гораздо меньше, чем, скажем, в мирном январе. Разница в количестве объявлений составила 26%. Однако уже в июне заказанные в Штатах автомобили доехали до Украины, и доля объявлений о продаже автомобилей из этой страны вернулась к довоенному уровню, то есть к 10 – 11 тысячам предложений ежемесячно.

Больше всего на рынке автомобилей Volkswagen, а чаще всего ищут Toyota

За период действия нулевого растаможивания в Украине выросла популярность авто с пробегом среднего ценового сегмента. Так, 9 из 10 автомобильных марок, наиболее предлагавшихся в июне, представлены в диапазоне 5 – 7 тысяч долларов. В десятку вошли:

Volkswagen – 17 808 объявлений; Opel – 10 287; Ford – 8 752; Renault – 8649; Mercedes-Benz – 7628; BMW – 7 611; Skoda – 6 354; Daewoo – 6 344; Audi – 6 203; Toyota – 4 899.

Ну и поскольку мы уже затронули вопрос цены, расскажу о том, как повлияли три месяца нулевого растаможивания на стоимость автомобилей. Из десятки самых распространенных автомобилей на нашей платформе наиболее существенное удешевление касалось четырех марок:

Toyota подешевела на 12% – в июне средняя стоимость составила $7 121.

– в июне средняя стоимость составила $7 121. Volkswagen, Audi и Daеwoo упали в цене на 10%. Так, немецкий "народный автомобиль" в июне стоил в среднем 6063 долларов, Audi – 5746 долларов, а Daеwoo 1842 доллара.

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И если в июне по сравнению с мартом продавцы снизили стоимость для четырех марок, то среди покупателей больше вырос интерес к Toyota и Skoda. На автомобили этих брендов украинцы начали реагировать вдвое чаще, чем в марте. В целом спрос в июне был таким:

Toyota и Daewoo – по семь потенциальных покупателей на одно объявление. Первая марка очевидно заинтересовала уменьшением стоимости, а вторую предлагают на рынке в достаточном количестве и за довольно бюджетную цену;

– по семь потенциальных покупателей на одно объявление. Первая марка очевидно заинтересовала уменьшением стоимости, а вторую предлагают на рынке в достаточном количестве и за довольно бюджетную цену; на одно объявление из Audi, BMW, Opel, Renault, Skoda в среднем отзывались по шесть человек.

Что будет с внутренним рынком после отмены нулевой пошлины

С 1 июля льготные условия импорта автомобилей утратили силу. Тем не менее в этом месяце еще оформляется та часть машин, которая была в очереди на растаможку на момент отмены закона. Также замечу, что ввезенные по нулевой пошлине автомобили будут держать внутренний рынок на комфортном ценовом уровне, ведь украинские продавцы будут корректировать стоимость автомобилей в соответствии со средними расценками, которые сейчас несколько уменьшились.

Однако с каждым месяцем импорт автомобилей доступного и среднего ценового сегмента будет уменьшаться, поскольку таможенная ставка будет просто-напросто невыгодна. В то же время выбор среди подержанных авто в Украине тоже станет меньше.

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Спрос на автомобили не снизится, ведь уровень автомобилизации в нашем государстве не на высоком уровне: примерно 250 автомобилей на 1 000 человек, тогда как в Европе это соотношение составляет 600 к 1 000. Добавьте сюда еще значительное количество уничтоженных и поврежденных автомобилей, а также постоянную потребность в транспорте для украинских военных.

Понятно, что у украинцев будет запрос на автомобили, а соответственно, и цены уже вскоре могут поползти вверх. Так что если у вас есть потребность в личном транспорте, однако вы никак не отважитесь на подбор и покупку – сейчас самое время начать поиск автомобиля.

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