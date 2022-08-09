Водночас багато українців скористалися можливістю вигідно придбати нову машину. Тож сьогодні підсумую результати пільгового періоду та розповім, чого чекати на вторинному ринку авто після скасування нульового розмитнення.

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Ринок перепродажу авто розширився на 30%, найбільший вибір був у червні

Війна вплинула на необхідність поповнення внутрішнього ринку автомобілів недорогими моделями з-за кордону. По-перше, постійно існує потреба в автівках для потреб ЗСУ, а, по-друге, автомобілі тисяч українців знищено через бойові дії.

Погодьтеся, важлива підстава для скасування мита на ввезені з-за кордону авто. Так, лише на OLX Авто за період дії нульового розмитнення кількість оголошень збільшилася на 30%. При цьому найбагатший вибір машин був у червні.

То звідки ж приїхало найбільше автівок? В Інституті досліджень авторинку підрахували, що понад 91% імпортованих у квітні – травні автомобілів були родом із Європи. Натомість кількість ввезених авто зі США та Південної Кореї навпаки знизилась.

Частка імпортованих "американців" зменшилася вп’ятеро у порівнянні з показниками на початку року. Цього варто було очікувати, адже машини з-за океану здебільшого прибували до українських портів, а більшість із них були заблоковані через бойові дії. Тож чекати на автівку з іншого континенту стало довго та часом невигідно.

Ми порівняли загальну ситуацію на ринку із нашим асортиментом. Так, дійсно, більшість автомобілів на платформі завезені з Європи, найбільше – з Німеччини. Наприклад, у червні 37% усіх пропозицій склали саме німецькі авто.

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Тим не менше, друга країна за кількістю ввезених автівок – це Сполучені Штати. Та за статистикою публікацій оголошень видно, що, наприклад, у квітні, коли почало діяти пільгове розмитнення, автівок зі США було значно менше, ніж, скажімо, в мирному січні. Різниця у кількості оголошень склала 26%. Однак уже в червні замовлені в Штатах автомобілі доїхали до України, і частка оголошень про продаж авто з цієї країни повернулася до довоєнного рівня, тобто до 10 – 11 тисяч пропозицій щомісяця.

Найбільше на ринку автомобілів Volkswagen, а найчастіше шукають Toyota

За період дії нульового розмитнення в Україні зросла популярність авто з пробігом середнього цінового сегменту. Так, 9 із 10 автомобільних марок, які найбільше пропонували у червні, представлені у діапазоні 5 – 7 тисяч доларів. До десятки увійшли:

Volkswagen – 17 808 оголошень; Opel – 10 287; Ford – 8 752; Renault – 8 649; Mercedes-Benz – 7 628; BMW – 7 611; Skoda – 6 354; Daewoo – 6 344; Audi – 6 203; Toyota – 4 899.

Ну й оскільки ми вже зачепили питання ціни, то розповім про те, як вплинули три місяці нульового розмитнення на вартість автівок. Із десятки найпоширеніших авто на нашій платформі найбільш суттєве здешевшання стосувалося чотирьох марок:

Toyota здешевшала на 12% – у червні середня вартість становила $7 121.

– у червні середня вартість становила $7 121. Volkswagen, Audi та Daеwoo упали в ціні на 10%. Так, німецький "народний автомобіль" у червні коштував в середньому 6 063 доларів, Audi – 5 746 доларів, а Daеwoo 1 842 долари.

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І якщо в червні у порівнянні з березнем продавці знизили вартість для чотирьох марок, то серед покупців найбільше зріс інтерес до Toyota і Skoda. На авто цих брендів українці почали реагувати вдвічі частіше, ніж у березні. Загалом попит у червні був таким:

Toyota і Daewoo – по сім потенційних покупців на одне оголошення. Перша марка очевидно зацікавила зменшенням вартості, а другу пропонують на ринку в достатній кількості й за доволі бюджетну ціну;

– по сім потенційних покупців на одне оголошення. Перша марка очевидно зацікавила зменшенням вартості, а другу пропонують на ринку в достатній кількості й за доволі бюджетну ціну; на одне оголошення з Audi, BMW, Opel, Renault, Skoda в середньому відгукувалися по шість людей.

Що буде з внутрішнім ринком після скасування нульового мита

Із 1 липня пільгові умови імпорту автомобілів втратили чинність. Тим не менше, цього місяця ще оформлюється та частина машин, яка була в черзі на розмитнення на момент скасування закону. Також зауважу, що ввезені за нульовим митом авто певний час триматимуть внутрішній ринок на комфортному ціновому рівні, адже українські продавці коригуватимуть вартість автомобілів відповідно до середніх розцінок, які зараз дещо зменшились.

Однак із кожним місяцем імпорт авто доступного та середнього цінового сегменту зменшуватиметься, оскільки митна ставка буде просто-напросто невигідною. Водночас вибір серед вживаних авто в Україні теж стане меншим.

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Натомість попит на автівки не знизиться, адже рівень автомобілізації в нашій державі не на високому рівні: приблизно 250 автівок на 1 000 осіб, тоді як у Європі це співвідношення становить 600 до 1 000. Додайте сюди ще значну кількість знищених та пошкоджених авто, а також постійну потребу в транспорті для українських військових.

Тож зрозуміло, що в українців буде запит на автомобілі, а відповідно, й ціни уже невдовзі можуть поповзти вгору. Тож якщо у вас є потреба в особистому транспорті, проте ви ніяк не наважитеся на підбір та покупку, – зараз саме час почати пошук автівки.

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