Невдячна справа прогнозів

Ось уже кілька місяців усі тільки й кажуть, що в росії нарешті мають закінчитися запаси ракет, а вони їх усе випускають та випускають.

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Це не означає, що у Китаї неможлива економічна криза. Як і це не означає, що запаси ракет у росії невичерпні. Це означає, що ми маємо справу із дуже закритими системами. І прогнози тут дуже часто є інтуїтивним тицьканням пальцем у небо. А іноді – просто бажанням зібрати якнайбільше лайків.

День, який усі відчують

І так, економічне зростання в Китаї вже не таке значне (у відносних показниках), і накопичилося безліч дисбалансів за десятки років зростання. І так, густина російських атак ракетами не така, як була кілька місяців тому. Але все одно не треба видавати бажане за дійсне.

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Як і у випадку кризи в Китаї, ми не можемо передбачити день, коли в росії будуть вичерпані запаси ракет. Але в той день, коли це станеться, ми всі зрозуміємо. Єдине, здається, що ракети в росії все ж таки закінчаться раніше…

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