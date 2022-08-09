Невдячна справа прогнозів
Ось уже кілька місяців усі тільки й кажуть, що в росії нарешті мають закінчитися запаси ракет, а вони їх усе випускають та випускають.
До теми Навіщо росіяни вгатили по Вінниччині дефіцитними ракетами
День, який усі відчують
І так, економічне зростання в Китаї вже не таке значне (у відносних показниках), і накопичилося безліч дисбалансів за десятки років зростання. І так, густина російських атак ракетами не така, як була кілька місяців тому. Але все одно не треба видавати бажане за дійсне.
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Як і у випадку кризи в Китаї, ми не можемо передбачити день, коли в росії будуть вичерпані запаси ракет. Але в той день, коли це станеться, ми всі зрозуміємо. Єдине, здається, що ракети в росії все ж таки закінчаться раніше…
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