Полювання убивць

Стовп вогню виривається під час старту важкої металевої туші. Важке спекотне повітря обтікає гарячий метал, злегка закручуючи на стабілізаторах. Тремтливе, стрімке тіло ракети йде в ніч, однакову і над західною, і над південною, і над північною Україною.

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Летять. "Група й**аних цілей", як кажуть у ППО, схоплюючись. Заводяться двигуни, втомлені хлопці, які не спали вже п'ять із лишком місяців, втискують себе в місця "згідно з бойовим розпорядком". Розкручується антена. Бурчить, заводячись, зенітно-ракетний комплекс, що якимось дивом все ще працює після всіх цих ночей.

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І десь піднімаються у небо літаки. Чергова зміна звично (ох, б**ть, як швидко це стало позначатися словом "звично"!) падає під ліхтарі, відмашка, старт, машина легко злітає в брудне небо. Пілот посміхається. Він любить цей момент. Незважаючи ні на що – любить.

Повертаються направляючі. Хтось закурює, всупереч інструкціям. Десь тягнуть жовтий дерев'яний ящик з ракетою. Дим, чомусь неодмінний дим стелиться вздовж асфальту, що нагрівся за довгий день.

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Летять ракети. Шукають сліпими носами точку удару. Мчать, прагнучи роздерти, розпластати на шматки наші міста. Уйо**щні у своїй безкарності. Бридкі у своїй впевненості. Мертві у своїй суті.

Перед ними – прекрасна у своїй безбашенності, вмінні та витонченості розгортається протиракетна оборона України. Сушки, здається, зависають у прозорому небі. Невидимі промені радарів обмацують ефір, відшукуючи ту саму "групу й**аних цілей". Спекотною іскрою летить в ніч недопалок вбивці ракет.

Місто засинає. Прокидається ППО. Дай вам Боже здоров'я, хлопці.

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