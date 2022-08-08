Охота на убийц
Столб огня вырывается при старте тяжелой металлической туши. Тяжелый жаркий воздух обтекает горячий металл, слегка закручиваясь на стабилизаторах. Дрожащее, стремительное тело ракеты идет в ночь, одинаковую и над западной, и над южной, и над северной Украиной.
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И где-то поднимаются в небо самолеты. Очередная смена привычно (ох, б**ть, как быстро это стало обозначаться словом "привычно"!) падает под фонари, отмашка, старт, машина легко взлетает в грязное небо. Пилот улыбается. Он любит этот момент. Несмотря ни на что – любит.
Возвращаются направляющие. Кто-то закуривает вопреки инструкциям. Где-то тянут желтый деревянный ящик с ракетой. Дым, почему-то непременный дым стелется вдоль нагревшегося за долгий день асфальта.
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Летающие ракеты. Ищут слепыми носами точку удара. Мчатся, стремясь разорвать, разбить на куски наши города. Уё**щные в своей безнаказанности. Отвратительные в своей уверенности. Мертвые по своей сути.
Перед ними – прекрасная в своей безбашённости, умении и утонченности разворачивается противоракетная оборона Украины. Сушки, кажется, зависают в прозрачном небе. Невидимые лучи радаров ощупывают эфир, отыскивая ту самую "группу и этих целей". Жаркой искрой летит в ночь окурок убийцы ракет.
Город засыпает. Просыпается ПВО. Дай вам Бог здоровья, ребята.
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