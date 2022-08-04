Об этом в стриме на ютубе 24 канала рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков. Он также отметил, что качественно оценить цифры сбитых крылатых ракет крайне сложно, ведь раньше никто этого не делал.

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"Если ракета летит на высоте в тысячу метров, то ее заметно очень издалека. В случае с крылатой ракетой она летит на высоте около 50 метров, поэтому дальность радара составляет 40-50 километров максимум", – говорит Катков.

Олег Катков военный эксперт и главный редактор Defense Express Более 180 сбитых крылатых ракет – это космические цифры. Специфика ликвидации такой цели состоит в том, что РЛС должна находиться рядом с такой ракетой, чтобы эффективно ее уничтожить.

По словам специалиста, крылатые ракеты обезвредили не только с помощью ЗРК, но и истребители. Сложно представить, как нашим защитникам удалось не обезвредить ракету с земли, а навести истребитель.

Олег Катков говорит, если привести в пример противостояние НАТО и Югославии, то во время этих боевых действий подобных ракет сбили единицы.

У нас просто пачками сбивают ребята эти крылатые ракеты, последний эпизод – из 8 ракет типа Х-101 сбили 7 снарядов. Это показатель эффективности в 87%, такие цифры высоки даже в странах НАТО,

– объясняет военный эксперт.

Ракетный обстрел Украины 2 августа

Днем 2 августа россия запустила 8 ракет по Украине. Однако 7 из них удалось сбить Силам ПВО.

Одна вражеская ракета попала по Львовщине. По данным ОВА, в Червоноградском районе области.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты выпустили 8 ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Каспийского моря.

В результате успешной работы Сил ПВО, 4 ракеты уничтожены над Николаевщиной, еще 2 над Виннитчиной. Одну из ракет уничтожил истребитель авиации Воздушных сил.

Полный стрим с Олегом Катковым: смотрите видео