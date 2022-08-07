Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за добу. Там службові розповіли, яка ситуація на їхньому напрямку. Щодо загальних втрат живої сили ворога, то наші воїни ліквідували там 72 окупантів.

У цей день ЗСУ збили ракету С-300 у Запорізькій області

Як знищили частину ППО ворога на Півдні

Ліквідація систем протиповітряної оборони росіян вдалася завдяки бездоганній роботі українських ракетно-артилерійських підрозділів. Вони в південних областях за добу виконали орієнтовно 200 вогневих завдань.

Підтверджено знищення чотирьох зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир-С1", 122-х мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньовану та автомобільну техніку. Знищено ще 1 польовий склад боєприпасів,

– розповіли в командуванні.

Також непогано відпрацювали наші повітряні війська. Штурмова авіація України з долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом бойового дня нанесла 9 ударів. Ними атакували:

3 опорні пункти ворога;

4 скупченнях озброєння та техніки ворога;

1 складу боєприпасів та радіолокаційну станцію.

Детальніше про ситуацію на Півдні 6 серпня: дивіться відео