российские оккупанты продолжают ракетный и артиллерийский террор мирного украинского населения и попытки повредить критическую гражданскую инфраструктуру. Нашим героям удается ломать планы врага и уничтожать его снаряды, прежде чем они достигнут цели.

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Над Запорожьем сбили вражескую С-300

Герои 128 батальона сообщили о том, что ночная атака врага по Запорожью была не такой удачной, как они мечтали. Воинам ВСУ удалось сбить ракету российских оккупантов, которую они запустили из комплекса С-300.

Отметим, что С-300 – это зенитно-ракетный комплекс, не предназначенный для поражения наземных целей.

Война россии с Украиной: последние новости

Мэрия Энергодара сообщила, что на территории ЗАЭС снова раздаются взрывы. Российские оккупанты могут спровоцировать неуправляемую ядерную катастрофу.

российские оккупанты совершили попытки наступательных действий сразу на нескольких направлениях. Наши героические ВСУ отбили все атаки оккупантов и нанесли им новые потери.

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