Как сообщили в Генштабе ВСУ, с начала полномасштабной войны ликвидировано 41 900 российских захватчиков. Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

Читайте также Удар по пятиэтажке в Константиновке, ВСУ минусуют вражеские склады: главное за 164 день войны

Потери врага в технике

танков – 1802 (+10),

боевых бронированных машин – 4051 (+19),

артиллерийских систем – 955 (+5),

РСЗО – 260,

средства ПВО – 127 (+4),

самолетов – 223,

вертолетов – 191,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),

крылатые ракеты – 182,

корабли /катера – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2970 (+6),

специальная техника – 85 (+2).

Актуальные потери врага по состоянию на 6 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ также рассказали, где враг понес больше потерь за прошедшие сутки. Известно, что незаурядные хлопоты наши военные доставили оккупантам на Донецком направлении. Заметим, что там сейчас наблюдаются активные боевые действия.

Из авиации штурмуют Авдеевское и Бахмутское направления

российские захватчики не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой области. С этой целью враг использует штурмовую, а также армейскую авиацию сразу в двух направлениях – Бахмутском и Авдеевском.

На Бахмутском оккупанты продолжают из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливать районы Бахмутского, Торецкого, Белогоровки, Краснополевки, Северного и Вершины. Что касается авиаударов, то их нанесли вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестового.

В самом направлении Бахмута враг пытается вести наступление. Там сейчас продолжаются бои.

Авдеевское направление тоже сложно назвать спокойным. Из ствольной и реактивной артиллерии враг бьет вблизи Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опросного. А вот авиаударов он нанес неподалеку от Новоградского, Павловки и Пречистовки.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 6 августа: смотрите видео