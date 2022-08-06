В одном материале 24 канал собрал самые важные события 6 августа. О том, что происходило на войне, политике и дипломатии – читайте ниже.

К теме Оккупантам досталось в Чернобаевке, Олешках и Брускинском: ВСУ попали в 6 складов и 2 пункта

06:22 Накануне СМИ сообщали, что в бухту Севастополя вошел обожженный патрульный корабль "Василий Быков". Советник главы Офиса Президента отметил, что Украина к этому отношению не имеет. Вероятно, борт – в копоти из-за работы двигателей.

05:42 Вместо гауляйтера оккупированного Херсона Владимира Сальдо, который находится в больнице, назначили эфесбешника из Калининграда Сергея Елисеева. В Институте изучения войны говорят, что это для того, чтобы брать аннексированные территории под российское управление.

04:38 После скандального отчета Amnesty International польский офис организации осудил агрессию россии против Украины. Там отметили, что россияне совершают преступления не только против отдельных объектов, но и против целых населенных пунктов.

03:36 Мощные взрывы прогремели в Запорожье и Николаеве. В настоящее время в областях была объявлена воздушная тревога.

03:27 ВСУ продолжают успешно целить по вражеским складам. Так только за сутки взлетели на воздух 6 складов и 2 пункта управления. Все это в Херсонской области: в Олешках, Чернобаевке, Херсонском и Бериславском районах.

02:32 Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что если в россии изменят диктатора, то влияние на политику кремля будут осуществлять 86 человек. Их в Украине условно назвали "Мавзолей Путина". Так что ни о какой смене политического курса москвы и не говорится.

01:02 Под мощным обстрелом врага снова оказался Харьков. В этот раз Слободской район. Взрывы во время воздушной тревоги слышал весь город.

00:16 россияне обстреляли Сумщину более 60 раз в сутки. Ранения в Шосткинском районе получил 52-летний мужчина. Также оккупанты повредили электросеть.

00:08 После скандала с отчетом о "нарушениях" ВСУ уволилась руководительница украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук. Она отметила, что у нее была надежда, что текст или исправят, или на его месте появится другой, однако этого не произошло. Покальчук сообщила, что с руководством организации разошлась ценностно.