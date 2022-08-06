В одному матеріалі 24 канал зібрав найважливіші події 6 серпня. Про те, що відбувалось на війні, у політиці та дипломатії – читайте нижче.

До теми Окупантам дісталося у Чорнобаївці, Олешках і Брускинському: ЗСУ поцілили у 6 складів і 2 пункти

06:22 Напередодні ЗМІ повідомляли, що у бухту Севастополя зайшов обпалений патрульний корабель "Васілій Биков". Радник голови Офісу Президента зазначив, що Україна до цього відношення не має. Ймовірно, борт – у кіптяві через роботу двигунів.

05:42 Замість гауляйтера окупованого Херсона владіміра сальдо, який наразі перебуває в лікарні, призначили ефесбешника з Калінінграда сергєя єлісєєва. В Інституті вивчення війни кажуть, що це для того, аби брати анексовані території під російське управління.

04:38 Після скандального звіту Amnesty International польський офіс організації засудив агресію росії проти України. Там зазначили, що росіяни вчиняють злочини не лише проти окремих об'єктів, а й проти цілих населених пунктів.

03:36 Потужні вибухи пролунали у Запоріжжі та Миколаєві. В цей час в областях була оголошена повітряна тривога.

03:27 ЗСУ продовжують успішно цілити по ворожих складах. Так лише за добу злетіли у повітря 6 складів та 2 пункти управління. Все це на Херсонщині: в Олешках, Чорнобаївці, Херсонському та Бериславському районах.

02:32 Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що у разі, якщо у росії змінять диктатора, то вплив на політику кремля здійснюватимуть 86 осіб. Їх в Україні умовно назвали "Мавзолей путіна". Отож про жодну зміну політичного курсу москви і не мовиться.

01:02 Під потужним обстрілом ворога знову опинився Харків. Цього разу Слобідський район. Вибухи під час повітряної тривоги чуло все місто.

00:16 росіяни обстріляли Сумщину більше ніж 60 разів за добу. Поранення у Шосткинському районі дістав 52-річний чоловік. Також окупанти пошкодили електромережу.

00:08 Після скандалу зі звітом про "порушення" ЗСУ звільнилась керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук. Вона зазначила, що у неї була надія, що текст, або виправлять, або на його місці з'явиться інший, проте цього не сталось. Покальчук повідомила, що з керівництвом організації розійшлась ціннісно.