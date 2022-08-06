В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що протягом дня українські захисники завдали 4 авіаційних ударів по скупченнях загарбників. Окрім техніки, бійці ЗСУ знищили й особовий склад окупаційної армії.

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Окупанти зазнали нищівних втрат на Півдні

Українська авіація 5 серпня завдала авіаударів по 2 ворожих опорних пунктах та складу боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.

Водночас ракетно-артилерійські підрозділи виконали низку вогневих задач. Підтверджені втрати окупантів за добу становлять:

79 загарбників,

4 танки Т-72,

2 самохідні гаубиці "Мста-С",

артустановка,

радіолокаційна станція,

командно-штабна машина,

10 одиниць броньованої техніки,

11 одиниць іншої автомобільної техніки.

Окрім цього, наші бійці уразили:

2 пункти управління 76-ої десантно-штурмової дивізії та 49-ої армії в Чорнобаївці,

1 командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускинському,

район зосередження озброєння і техніки в Олешках.

Захисники також спопелили 6 складів боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах. Наразі остаточні втрати ворога уточнюють.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Загальні втрати росії в Україні

Від самого початку війни в Україні російська окупаційна армія зазнає в Україні катастрофічних втрат. Станом на ранок 5 серпня українським захисникам вдалося ліквідувати приблизно 41,65 тисячі загарбників.

Також росія втратила силу-силенну техніки, яка подекуди коштує по кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, бійці ЗСУ вже спопелили:

1792 танки,

4032 бойові броньовані машини,

950 артилерійських систем,

260 реактивних систем залпового вогню,

123 засоби протиповітряної оборони,

223 літаки,

191 гелікоптер,

742 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня,

182 крилаті ракети,

15 кораблів та катерів,

2964 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,

83 одиниці спеціальної техніки.

Варто зауважити, що ці дані – приблизні, адже підрахунок ускладнюють дуже активні бойові дії. Тому росія могла втратити набагато більше.

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