В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що протягом дня українські захисники завдали 4 авіаційних ударів по скупченнях загарбників. Окрім техніки, бійці ЗСУ знищили й особовий склад окупаційної армії.
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Окупанти зазнали нищівних втрат на Півдні
Українська авіація 5 серпня завдала авіаударів по 2 ворожих опорних пунктах та складу боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.
Водночас ракетно-артилерійські підрозділи виконали низку вогневих задач. Підтверджені втрати окупантів за добу становлять:
- 79 загарбників,
- 4 танки Т-72,
- 2 самохідні гаубиці "Мста-С",
- артустановка,
- радіолокаційна станція,
- командно-штабна машина,
- 10 одиниць броньованої техніки,
- 11 одиниць іншої автомобільної техніки.
Окрім цього, наші бійці уразили:
- 2 пункти управління 76-ої десантно-штурмової дивізії та 49-ої армії в Чорнобаївці,
- 1 командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускинському,
- район зосередження озброєння і техніки в Олешках.
Захисники також спопелили 6 складів боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах. Наразі остаточні втрати ворога уточнюють.
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
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Загальні втрати росії в Україні
Від самого початку війни в Україні російська окупаційна армія зазнає в Україні катастрофічних втрат. Станом на ранок 5 серпня українським захисникам вдалося ліквідувати приблизно 41,65 тисячі загарбників.
Також росія втратила силу-силенну техніки, яка подекуди коштує по кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, бійці ЗСУ вже спопелили:
- 1792 танки,
- 4032 бойові броньовані машини,
- 950 артилерійських систем,
- 260 реактивних систем залпового вогню,
- 123 засоби протиповітряної оборони,
- 223 літаки,
- 191 гелікоптер,
- 742 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня,
- 182 крилаті ракети,
- 15 кораблів та катерів,
- 2964 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,
- 83 одиниці спеціальної техніки.
Варто зауважити, що ці дані – приблизні, адже підрахунок ускладнюють дуже активні бойові дії. Тому росія могла втратити набагато більше.
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