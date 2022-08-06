В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що протягом дня українські захисники завдали 4 авіаційних ударів по скупченнях загарбників. Окрім техніки, бійці ЗСУ знищили й особовий склад окупаційної армії.

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Окупанти зазнали нищівних втрат на Півдні

Українська авіація 5 серпня завдала авіаударів по 2 ворожих опорних пунктах та складу боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.

Водночас ракетно-артилерійські підрозділи виконали низку вогневих задач. Підтверджені втрати окупантів за добу становлять:

  • 79 загарбників,
  • 4 танки Т-72,
  • 2 самохідні гаубиці "Мста-С",
  • артустановка,
  • радіолокаційна станція,
  • командно-штабна машина,
  • 10 одиниць броньованої техніки,
  • 11 одиниць іншої автомобільної техніки.

Окрім цього, наші бійці уразили:

  • 2 пункти управління 76-ої десантно-штурмової дивізії та 49-ої армії в Чорнобаївці,
  • 1 командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускинському,
  • район зосередження озброєння і техніки в Олешках.

Захисники також спопелили 6 складів боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах. Наразі остаточні втрати ворога уточнюють.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Загальні втрати росії в Україні

Від самого початку війни в Україні російська окупаційна армія зазнає в Україні катастрофічних втрат. Станом на ранок 5 серпня українським захисникам вдалося ліквідувати приблизно 41,65 тисячі загарбників.

Також росія втратила силу-силенну техніки, яка подекуди коштує по кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, бійці ЗСУ вже спопелили:

  • 1792 танки,
  • 4032 бойові броньовані машини,
  • 950 артилерійських систем,
  • 260 реактивних систем залпового вогню,
  • 123 засоби протиповітряної оборони,
  • 223 літаки,
  • 191 гелікоптер,
  • 742 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня,
  • 182 крилаті ракети,
  • 15 кораблів та катерів,
  • 2964 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,
  • 83 одиниці спеціальної техніки.

Варто зауважити, що ці дані – приблизні, адже підрахунок ускладнюють дуже активні бойові дії. Тому росія могла втратити набагато більше.

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