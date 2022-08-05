Українська "Верба" потужно нищить окупантів
В арсеналі наших захисників чимало західного озброєння. Однак, є й українське, як от реактивна система залпового вогню "Верба", що прекрасно справляється поставленим завданням – нищити окупантів.
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У мережі показали відео з передової, де захисники майстерно гатять по російських вояках ракетами з "Верби".
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Актуальні втрати ворога
- З 24 лютого ЗСУ вдалось знищити 41 650 окупантів. Лише за останню добу вороже військо поменшало на 150 осіб.
- За добу українські військові залишили окупантів ще без 3 танків та 6 бойових броньованих машин. Урожайний був день для полювання на засоби ППО, їх знищили аж 5.
- Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.
До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що нашим захисникам наразі вдається перехоплювати стратегічну ініціативу.
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