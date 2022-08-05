Ворог від початку повномасштабного вторгнення продовжує зазнавати шалених втрат. Тепер же до цього додається можливе перехоплення стратегічної ініціативи ЗСУ.

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росію змушують перерозподіляти сили

Оскільки нам вдається в деяких ситуаціях брати верх над ворогом, то йому доводиться оперативно реагувати. Наприклад, ЗСУ змушують російських військових перерозподіляти свої сили. Крім того, в окупантів виникає потреба змінювати пріоритети зусиль, відповідаючи на контрнаступ захисників України.

Про перетягування ініціативи свідчить також перекидання особового складу окупантів. Вони вимушені стягувати до Херсонської та Запорізької областей тих бійців, які мали б захопити Слов'янськ і Сіверськ. Як зазначають в Інституті з вивчення війни, не виключається, що ворог буквально полишив спроби просуватись на цих напрямках.

Ще один тривожний для окупантів дзвіночок – стягування техніки до Криму з інших регіонів нашої держави. Мовиться в тому числі про артилерію й авіацію.

Контрнаступ ЗСУ впливає на плани окупантів

Аналітики зауважили, що раніше ворог зменшував активність на Харківському та Південному напрямках задля захоплення Луганщини. Ці рішення окупанти ухвалювали з власної ініціативи, адже їм необхідно було досягнути поставленої командирами цілі.

Цього ж разу все дещо відрізняється. Ворог гостро реагує на контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. Тож стратегія, за якої окупанти самостійно обирали собі наступну ціль, зараз вже неактуальна.

Експерти навели для прикладу також спробу загарбників захопити Київ. Аналітики зазначили, що після провалу цього плану окупанти зосередились на Сході. Причому зробили це без жодних проблем. Чого не скажеш про ситуацію на Півдні, де російські бійці перебувають постійно у стресі, пов'язаному з контрнаступом.

Водночас в Інституті з вивчення війни підкреслюють, що Україна отримала можливість зайнятись активним формуванням ходу війни. На це безпосередньо впливають контрнаступ на Херсонщині, а також різке ослаблення сил "другої армії світу".

На ворога очікує складний вибір

Згідно з прогнозом аналітиків, попереду на ворога очікує складний вибір. Якщо нашим військовим вдасться ефективно проводити контрнаступ як на Ізюм, так і на Херсонщину, то перед ворогом постане дилема.

Загарбникам потрібно буде або відійти від західних позицій поблизу Ізюма, або ж перекидати сили з інших напрямків, послаблюючи їх. І таке "підкріплення" вкрай негативно вплине на прагнення росіян досягнути бодай якогось успіху.

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