У Генштабі наголошують, що через високу інтенсивність боїв цифри, які стосуються втрат ворога, можуть бути неостаточними. Ми ж нагадаємо, що згідно з даними журналістів, США за 8 років війни в Іраку зазнала менших втрат, ніж росіяни за ці понад 5 місяців.

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Втрати ворога у техніці:

танків – 1789 (+15),

бойових броньованих машин – 4026 (+4),

артилерійських систем – 946 (+7),

РСЗВ – 260 (+1),

засоби ППО –118,

літаків – 223,

гелікоптерів – 191,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+2),

крилаті ракети – 182 (+2),

кораблі – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2960 (+38),

спеціальна техніка – 83.



Актуальні втрати ворога станом на 4 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Нагадаємо, що запеклі бої зараз точаться саме на Донеччині. Окупанти прагнуть захопити область. Але контрнаступ ЗСУ на Півдні України змушує загарбників розпорошувати своє військо.