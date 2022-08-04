Ефективно попрацювали десантники 81 бригади Десантно-штурмових військ України. Вони не лише допомогли ворогові зазнати втрат на Донеччині, а й показали результати своєї роботи.

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Знищені окупанти були контрактниками

Українські військові не лише виклали у мережу світлини "хороших русскіх". Вони ще й показали, що мали при собі вороги. При окупантах були мобільні телефони та смартфони, паспорти, а також військові білети.

Крім того, один із них мав із собою контракт на службу. Він розрахований на шість місяців. Уклав його Давидов Ігор Петрович – один зі знищених ворогів – з міноборони росії. Сам боєць 1978 року народження.

Українські військові жартують, що відповідний контракт дозволяє окупантам "правильно повернутися додому та подарувати рідним нову "Ладу".



Десантники знищили російських окупантів / Фото Командування ДШВ ЗСУ



Десантники знищили російських окупантів / Фото Командування ДШВ ЗСУ



Десантники знищили російських окупантів / Фото Командування ДШВ ЗСУ



Десантники знищили російських окупантів / Фото Командування ДШВ ЗСУ

Зауважимо, що ці загарбники не були надто кмітливими. От у Генштабі ЗСУ розповіли, що спостерігають нову хвилю ухилянтів серед російських бійців. Вони роблять все можливе для того, щоб не воювати. Для цього окупанти готові самі себе калічити, а також симулювати погане самопочуття.

На це є логічні причини. Передовсім слід розуміти, що ворог щоденно втрачає своїх бійців. Причому значно більше, ніж міг собі уявити. Крім того, самі військові достатньо деморалізовані. Впливає на це також і той факт, що за 2 – 3 дні захопити Київ, а після цього й усю Україну їм не вдалось. Ба більше, за 5 місяців повномасштабної війни якимись "перемогами" у кремлі похизуватись не можуть.

Що стосується втрат ворога, то вони колосальні. За менш як пів року окупанти вже не дорахуються кількох десятків тисяч своїх бійців. І це лише початок.

Понад 41 тисячу загарбників відправили на той світ

Якщо бути точнішими, то наразі відомо про 41 350 знищених російських військових. Додамо, що ця цифра приблизна, адже неможливо підрахувати втрати ворога у зоні ведення активних бойових дій.

Але і це ще не все. Слід розуміти, що наші військові знищують також ворожу техніку. Так, уже 1774 танків, 4022 бойові броньовані машини, 939 артилерійських систем, 259 РСЗВ і 118 одиниць засобів ППО вже перетворили на брухт.

Крім того, у ворога на 223 літаки, 191 гелікоптер, 740 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 180 крилатих ракет, 15 суден, 2922 автомобілі й автоцистерни та 83 одиниці спеціальної техніки менше.

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