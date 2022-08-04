Як зазначають у ранковому зведенні Генштабу від 4 серпня, ворог надзвичайно деморалізований. Впливають на це, ясна річ, колосальні втрати, яких у війні проти України зазнає "друга армія світу".

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Ладні калічити себе, щоб не воювати

Тож не дивно, що окупанти йдуть на будь-які хитрощі, щоб уникнути подальшої участі у війні. Для цього вони готові навіть самі себе калічити. Воно й не дивно, адже ворог чудово знає, що не всім пощастить потрапити до полону.

Задля уникнення можливості потрапити до лав "двохсотих", окупанти самі завдають собі поранень. Крім того, не обходиться без симуляцій поганого самопочуття. Щось подібне ми робили у школі, коли не хотіли йти на уроки.

Хай там як, а відповідні дії окупантів не безпідставні. Від початку повномасштабного вторгнення вони дійсно зазнали колосальних втрат. Ба більше, вони вже перевершили втрати США у 8-річній війні в Іраку. І це всього за 5 місяців війни.

Понад 41 тисяча окупантів стала "двохсотими"

Наразі наші захисники та захисниці ліквідували 41 350 російських бійців. Зауважимо, що це приблизна цифра, адже достеменно підрахувати втрати ворога у зоні ведення активних бойових дій просто неможливо.

Разом з окупантами до пекла відправляється їхня техніка. Так, на брухт уже перетворили 1774 танки, 4022 бойові броньовані машини, 939 артилерійських систем, 259 РСЗВ, а також 118 одиниць засобів ППО.

А ще на балансі ворожої армії на 223 літаки, 191 гелікоптер, 740 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 180 крилатих ракет, 15 суден, 2922 автомобілі й автоцистерни та 83 одиниці спецтехніки менше.

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