Как отмечают в утренней сводке Генштаба от 4 августа, враг чрезвычайно деморализован. Влияют на это, конечно, колоссальные потери, которые в войне против Украины несет "вторая армия мира".

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Готовы калечить себя, чтобы не воевать

Неудивительно, что оккупанты идут на любые уловки, чтобы избежать дальнейшего участия в войне. Для этого они готовы даже сами себя калечить. Оно и не удивительно, ведь враг прекрасно знает, что не всем удастся попасть в плен.

Во избежание возможности попасть в ряды "двухсотых", оккупанты сами наносят себе ранения. Кроме того, не обходится без симуляций плохого самочувствия. Что-то похожее мы делали в школе, когда не хотели идти на уроки.

Как бы там ни было, а ответные действия оккупантов не безосновательны. С начала полномасштабного вторжения они действительно понесли колоссальные потери. Более того, они уже превзошли потери США в 8-летней войне в Ираке. И это всего за 5 месяцев войны.

Более 41 тысячи оккупантов стали "двухсотыми"

Наши защитники и защитницы ликвидировали 41 350 российских бойцов. Заметим, что это приблизительная цифра, ведь подсчитать потери врага в зоне ведения активных боевых действий просто невозможно.

Вместе с оккупантами в ад отправляется их техника. Так, в металлолом уже превратили 1774 танка, 4022 боевых бронированных машин, 939 артиллерийских систем, 259 РСЗО, а также 118 единиц средств ПВО.

А еще на балансе вражеской армии на 223 самолета, 191 вертолет, 740 БпЛА оперативно-тактического уровня, 180 крылатых ракет, 15 судов, 2922 автомобиля и автоцистерны и 83 единицы спецтехники меньше.

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