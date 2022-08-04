Мощное оружие наших западных партнеров в искусных руках ВСУ создает российским оккупантам очень много проблем. Их склады не прекращают гореть, где бы они не спрятали боеприпасы или организовали командный пункт.

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Очередные удары по складам врага

В течение суток 3 августа склады российских оккупантов снова горели. Враг понес потери по всей линии фронта.

ВСУ удалось уничтожить вражескую базу россиян в Чернобаевке, БК в Бериславском районе, нефтебазу в Макеевке, мини-БК в Донецке и базу в Кадиевке Луганской области. Информация по Херсону еще уточняется.

Отметим, что эта информация не из официального телеграма ВСУ, поэтому следует подождать официального подтверждения потерь врага от Генерального штаба.

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Герои ССО показали кадры своей ночной высадки у врага. Наши воины показывают такое мастерство, что россияне даже не успевают сориентироваться, откуда к ним пришла опасность.

Обязательная эвакуация людей из Донбасса началась. Их будут увозить как можно дальше от снарядов врага и другой опасности.

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