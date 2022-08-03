Соответствующая информация находится в распоряжении Кабмина. В частности, о проведении обязательной эвакуации населения Донецкой области.

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Людей из Донецкой области будут эвакуировать в другие области

В документе говорится, что людей нужно немедленно эвакуировать в безопасные районы:

Винницкой,

Волынской,

Житомирской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Кировоградской,

Львовской,

Полтавской,

Ровненской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черкасской

а также Черновицкой области.

Также главы областных государственных администраций вместе с другими ведомствами должны организовать и провести обязательную эвакуацию.

Коротко об эвакуации людей из Донбасса

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