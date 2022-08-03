Відповідна інформація мовиться в розпорядженні Кабміну. Зокрема, про проведення обов'язкової евакуації населення Донецької області.

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Людей з Донеччини евакуйовуватимуть в інші області

У документі мовиться про те, що людей треба негайно евакуювати в безпечні райони:

Вінницької,

Волинської,

Житомирської,

Закарпатської,

Івано-Франківської,

Кіровоградської,

Львівської,

Полтавської,

Рівненської,

Тернопільської,

Хмельницької,

Черкаської

а також Чернівецької областей.

Також голови обласних державних адміністрацій разом з іншими відомствами повинні організувати та провести обов'язкову евакуацію.

Коротко про евакуацію людей з Донеччини

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