Потери российских оккупантов растут каждый день. Бывают ситуации, когда они даже не успевают осознать опасность и испугаться, прежде чем получат статус "хорошего россиянина".
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Уникальные кадры работы бойцов Сил специальных операций
Герои ССО показали часть своей мастерской работы. Уникальные кадры доставки личного состава к месту выполнения задания завораживают.
Ночь, бесшумный катер на воде, быстрая высадка прямо в логове врага – воины Сил специальных операций выполняют просто невероятные задачи, каждая из которых заслуживает экранизации.
Видео работы ССО ночью:
Война россии из Украины: последние новости
- Украина официально начала эвакуацию жителей Донбасса, людей вывозят как можно дальше от снарядов подлых российских оккупантов. Эвакуация для всех граждан, проживающих на территории Донецкой области, обязательна.
- россияне собрались не только удерживать занятые позиции на Юге, но и накапливают силы для наступательных действий. Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что враг хочет атаковать Мелитополь и Токмак.
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