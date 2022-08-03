Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в эфире ютуб-канала "ФЕЙГИН.LIVE". Он подчеркнул, что оккупанты боятся неизбежного контрнаступления на Юге.

Важно Мы исправим ситуацию, – Арестович о тяжелых боях у Песков и Авдеевки

Оккупанты хотят, чтобы Украина перебрасывала резервы на Восток

Он пояснил, что штурмами и попытками наступления во многих направлениях враг заставляет ВСУ перебрасывать туда резервы.

Задача врага – заставить нас перебрасывать резервы туда (на Донбасс – 24 канал), чтобы мы не смогли перебрасывать их на действительно опасные направления, куда враг планирует наступать,

– сказал Арестович.

Речь идет о Мелитополе и Токмаке, куда россияне стягивают живую силу и технику, а также Херсонщину.

"Там будут происходить настоящие действия. А на Харьковщине и Донетчине у врага другая задача – обеспечивать военное давление, чтобы мы не могли отвлечься на Юг, где должно в течение недели развернуться основное событие", – добавил советник главы Офиса Президента.

Арестович подчеркнул, что "истинные действия будут разворачиваться на Юге нашего государства. Во избежание этого, оккупанты пытаются заставить Украину перебрасывать свои резервы. Советник главы Офиса Президента отметил, что наше командование имеет достаточно сил и средств, чтобы противодействовать планам врага.

Штурмы и наступления россиян на нескольких направлениях снова провалились

оккупанты пытаются вести штурмовые действия на Донецком направлении. Однако им не дают продвинуться украинские защитники, успешно отражающие штурмы. Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, наши бойцы отразили вражеские штурмы в нескольких районах.

Речь идет о районе Берестового, а также направления:

Владимировка – Яковлевка,

Покровское – Бахмут,

Владимировка – Соледар,

Возрождение – Кодема,

Возрождение – Зайцево,

Семигорье – Кодема,

Доломитное – Семигорье.

Все вражеские попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантам потери и отбросили назад,

– отметили в Генштабе ВСУ.