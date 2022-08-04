Эффективно поработали десантники 81 бригады Десантно-штурмовых войск Украины. Они не только помогли врагу понести потери в Донецкой области, но и показали результаты своей работы.

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Уничтоженные оккупанты были контрактниками

Украинские военные не только выложили в сеть фотографии "хороших русских". Они еще показали, что имели при себе враги. При оккупантах были мобильные телефоны и смартфоны, паспорта, а также военные билеты.

Кроме того, у одного из них был с собой контракт на службу. Он рассчитан на шесть месяцев. Заключил его Давыдов Игорь Петрович – один из уничтоженных врагов – из минобороны россии. Сам боец 1978 года рождения.

Украинские военные шутят, что соответствующий контракт позволяет оккупантам "правильно вернуться домой и подарить родным новую "Ладу".



Десантники уничтожили российских оккупантов / Фото Командование ДШВ ВСУ



Десантники уничтожили российских оккупантов / Фото Командование ДШВ ВСУ



Десантники уничтожили российских оккупантов / Фото Командование ДШВ ВСУ



Десантники уничтожили российских оккупантов / Фото Командование ДШВ ВСУ

Заметим, что эти захватчики не были слишком сообразительными. В Генштабе ВСУ рассказали, что наблюдают новую волну уклоняющихся среди российских бойцов. Они делают все возможное, чтобы не воевать. Для этого оккупанты готовы сами себя калечить, а также симулировать плохое самочувствие.

Для этого есть логические причины. Прежде всего следует понимать, что враг ежедневно теряет своих бойцов. Причем гораздо больше, чем мог себе представить. Кроме того, сами военные достаточно деморализованы. Влияет на это также тот факт, что за 2 – 3 дня захватить Киев, а после этого и всю Украину им не удалось. Более того, за 5 месяцев полномасштабной войны какими-то "победами" в кремле похвастаться не могут.

Что касается потерь врага, то они колоссальны. За менее чем полгода оккупанты уже не досчитаются нескольких десятков тысяч своих бойцов. И это только начало.

Более 41 тысяч захватчиков отправили на тот свет

Если быть точнее, то известно о 41 350 уничтоженных российских военных. Добавим, что эта цифра приблизительна, ведь невозможно подсчитать потери врага в зоне активных боевых действий.

Но это еще не все. Следует понимать, что наши военные уничтожают вражескую технику. Так, уже 1774 танка, 4022 боевых бронированных машин, 939 артиллерийских систем, 259 РСЗО и 118 единиц средств ПВО уже превратили в металлолом.

Кроме того, у врага на 223 самолета, 191 вертолет, 740 БпЛА оперативно-тактического уровня, 180 крылатых ракет, 15 судов, 2922 автомобиля и автоцистерны и 83 единицы специальной техники меньше.

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