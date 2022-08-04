В Генштабе отмечают, что из-за высокой интенсивности боев цифры, касающиеся потерь врага, могут быть неокончательными. Мы же напомним, что согласно данным журналистов, США за 8 лет войны в Ираке понесла меньшие потери, чем россияне за эти более 5 месяцев.
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Потери врага в технике:
- танков – 1 789 (+15),
- боевых бронированных машин – 4026 (+4),
- артиллерийских систем – 946 (+7),
- РСЗО – 260 (+1),
- средства ПВО – 118,
- самолетов – 223,
- вертолетов – 191,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),
- крылатые ракеты – 182 (+2),
- корабли – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2960 (+38),
- специальная техника – 83.
Актуальные потери врага по состоянию на 4 августа / инфографика Генштаба ВСУ
В Генштабе ВСУ сообщают, что больше всего потерь враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Напомним, что ожесточенные бои сейчас идут именно на Донетчине. Оккупанты стремятся захватить область. Но контрнаступление ВСУ на Юге Украины заставляет захватчиков распылять свое войско.