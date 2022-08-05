Українські захисники та захисниці продовжують завдати окупантам колосальних втрат. Аби не стати новими "двохсотими", перелякані загарбники самі завдають собі поранень.
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Яка ситуація на Півдні
В ОК "Південь" повідомили, що українські штурмовики атакували 2 осередки російського озброєння та техніки – у Херсонському та Каховському районах. Окрім того, гелікоптерна пара розбила російський опорний пункт на Миколаївщині.
Наші ракетно-артилерійськими підрозділт під час виконання вогневих завдань щільно атакували ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, зокрема, й з боєприпасами в Херсонському районі,
– мовиться у повідомленні.
Загалом вдалося знищити:
- 39 окупантів;
- 4 зенітно-ракетні системи С-300;
- радіолокаційну станцію "Імбир";
- автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка";
- 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки;
Окрім того, українські герої ліквідували 3 склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.
У напрямку Сухий Ставок – Лозове окупанти намагалися проводити штурмові дії. Водночас ворог не мав жодного успіху. Окупанти зазнали втрат й відійшли.