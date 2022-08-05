Українські захисники та захисниці продовжують завдати окупантам колосальних втрат. Аби не стати новими "двохсотими", перелякані загарбники самі завдають собі поранень.

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Яка ситуація на Півдні

В ОК "Південь" повідомили, що українські штурмовики атакували 2 осередки російського озброєння та техніки – у Херсонському та Каховському районах. Окрім того, гелікоптерна пара розбила російський опорний пункт на Миколаївщині.

Наші ракетно-артилерійськими підрозділт під час виконання вогневих завдань щільно атакували ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, зокрема, й з боєприпасами в Херсонському районі,

– мовиться у повідомленні.

Загалом вдалося знищити:

39 окупантів;

4 зенітно-ракетні системи С-300;

радіолокаційну станцію "Імбир";

автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка";

9 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

Окрім того, українські герої ліквідували 3 склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.

У напрямку Сухий Ставок – Лозове окупанти намагалися проводити штурмові дії. Водночас ворог не мав жодного успіху. Окупанти зазнали втрат й відійшли.