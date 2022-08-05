Враг с начала полномасштабного вторжения продолжает нести бешеные потери. Теперь же к этому прилагается возможный перехват стратегической инициативы ВСУ.

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россию заставляют перераспределять силы

Поскольку нам удается в некоторых ситуациях брать верх над врагом, ему приходится оперативно реагировать. К примеру, ВСУ заставляют российских военных перераспределять свои силы. Кроме того, у оккупантов возникает необходимость менять приоритеты усилий, отвечая на контрнаступление защитников Украины.

О перетягивании инициативы свидетельствует также перекидывание личного состава оккупантов. Они вынуждены направлять в Херсонскую и Запорожскую области тех бойцов, которые должны были захватить Славянск и Северск. Как отмечают в Институте по изучению войны, не исключается, что враг буквально оставил попытки продвигаться по этим направлениям.

Еще один тревожный для оккупантов колокольчик – стягивание техники в Крым из других регионов нашего государства. Речь в том числе об артиллерии и авиации.

Контрнаступление ВСУ влияет на планы оккупантов

Аналитики отметили, что ранее враг уменьшал активность в Харьковском и Южном направлениях для захвата Луганщины. Эти решения оккупанты принимали по собственной инициативе, ведь им необходимо было достичь поставленной командирами цели.

На этот раз все несколько отличается. Враг остро реагирует на контрнаступление ВСУ в Херсонской области. Так что стратегия, при которой оккупанты самостоятельно выбирали себе следующую цель, сейчас уже неактуальна.

Эксперты привели в пример также попытку захватчиков захватить Киев. Аналитики отметили, что после провала этого плана оккупанты сосредоточились на Востоке. Причем сделали это без проблем. Чего не скажешь о ситуации на Юге, где российские бойцы находятся постоянно в стрессе, связанном с контрнаступлением.

В то же время в Институте по изучению войны подчеркивают, что Украина получила возможность заняться активным формированием хода войны. На это оказывают непосредственное влияние контрнаступление на Херсонщине, а также резкое ослабление сил "второй армии мира".

Врага ожидает сложный выбор

Согласно прогнозу аналитиков, впереди врага ожидает сложный выбор. Если нашим военным удастся эффективно проводить контрнаступление как на Изюм, так и на Херсонщину, то перед врагом предстанет дилемма.

Захватчикам нужно будет либо отойти от западных позиций вблизи Изюма, либо перебрасывать силы из других направлений, ослабляя их. И такое "подкрепление" крайне негативно повлияет на стремление россиян добиться хоть какого-нибудь успеха.

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