Актуальну інформацію станом на 163 день війни оприлюднив Генштаб ЗСУ. Нижче читайте, що відбувається на всіх головних напрямках.

До теми Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу: аналіз подій на фронті від ISW

Що відбувається на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил білорусі посилено охороняють кордон в Брестській та Гомельській областях. В частинах сил спеціальних операцій проводять перевірку бойової готовності.

На Сіверському напрямку ворог гатив із ствольної та реактивної артилерії по цивільній інфраструктурі. Під удар потрапили Залізний Міст, Гай, Грем'яч і Михальчина Слобода Чернігівської області та Старикове на Сумщині.

Що відбувається на Сіверському напрямку/ Фото Liveuamap

Харківський напрямок

Вороги обстрілювали з артилерії різних типів Харків, Борщову, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки.

Що відбувається на Харківському напрямку/ Фото Liveuamap

Ситуація на Донбасі

Слов'янський напрямок : обстріли біля низки населених пунктів.

: обстріли біля низки населених пунктів. Донецький напрямок: ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках. росіяни хочуть створити умови, аби заволодіти Соледаром та Бахмутом, а також розширити контрольовану територію на західній околиці Донецька.

ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках. росіяни хочуть створити умови, аби заволодіти Соледаром та Бахмутом, а також розширити контрольовану територію на західній околиці Донецька. На Бахмутському напрямку ворог завдавав ударів по військовій та цивільній інфраструктурі. росіяни вели наступальні дії, щоб покращити тактичне положення, проте це успіху не мало.

ворог завдавав ударів по військовій та цивільній інфраструктурі. росіяни вели наступальні дії, щоб покращити тактичне положення, проте це успіху не мало. На Авдіївському напрямку противник гатив із артилерії та танків біля Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Бої тут тривають.

противник гатив із артилерії та танків біля Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Бої тут тривають. Краматорський напрямок: численні обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків. Відбувались стрілецькі бої.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках не було активних дій з боку окупантів, проте вони систематично обстрілювали територію біля багатьох сіл та міст.

Бої на Донбасі / Фото Liveuamap

Що відбувається на Півдні

На Південнобузькому напрямку противник зосередився на тому, аби не допустити просування українських військ. Ворожі війська активно використовують безпілотники для повітряної розвідки, а також продовжують інтенсивні обстріли.

Зверніть увагу! росіяни вдарили ракетами по інфраструктурному об'єкту біля Миколаївки, що на Одещині.

Що відбувається на Півдні / Фото Liveuamap

Бойові дії в Україні 5 серпня 2022 року / Фото Liveuamap

Дізнайтесь у відео, як бійці Холодного Яру просунулись на Ізюмському напрямку: