Актуальну інформацію станом на 163 день війни оприлюднив Генштаб ЗСУ. Нижче читайте, що відбувається на всіх головних напрямках.
До теми Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу: аналіз подій на фронті від ISW
Що відбувається на Півночі
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил білорусі посилено охороняють кордон в Брестській та Гомельській областях. В частинах сил спеціальних операцій проводять перевірку бойової готовності.
На Сіверському напрямку ворог гатив із ствольної та реактивної артилерії по цивільній інфраструктурі. Під удар потрапили Залізний Міст, Гай, Грем'яч і Михальчина Слобода Чернігівської області та Старикове на Сумщині.
Що відбувається на Сіверському напрямку/ Фото Liveuamap
Харківський напрямок
Вороги обстрілювали з артилерії різних типів Харків, Борщову, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки.
Що відбувається на Харківському напрямку/ Фото Liveuamap
Ситуація на Донбасі
- Слов'янський напрямок: обстріли біля низки населених пунктів.
- Донецький напрямок: ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках. росіяни хочуть створити умови, аби заволодіти Соледаром та Бахмутом, а також розширити контрольовану територію на західній околиці Донецька.
- На Бахмутському напрямку ворог завдавав ударів по військовій та цивільній інфраструктурі. росіяни вели наступальні дії, щоб покращити тактичне положення, проте це успіху не мало.
- На Авдіївському напрямку противник гатив із артилерії та танків біля Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Бої тут тривають.
- Краматорський напрямок: численні обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків. Відбувались стрілецькі бої.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках не було активних дій з боку окупантів, проте вони систематично обстрілювали територію біля багатьох сіл та міст.
Бої на Донбасі / Фото Liveuamap
Що відбувається на Півдні
На Південнобузькому напрямку противник зосередився на тому, аби не допустити просування українських військ. Ворожі війська активно використовують безпілотники для повітряної розвідки, а також продовжують інтенсивні обстріли.
Що відбувається на Півдні / Фото Liveuamap
Бойові дії в Україні 5 серпня 2022 року / Фото Liveuamap
Дізнайтесь у відео, як бійці Холодного Яру просунулись на Ізюмському напрямку: