Актуальную информацию по состоянию на 163 день войны обнародовал Генштаб ВСУ. Ниже читайте, что происходит по всем главным направлениям.

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Что происходит на Севере

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси усиленно охраняют границу в Брестской и Гомельской областях. В частях сил особых операций проводят проверку боевой готовности.

На Северском направлении враг бил из ствольной и реактивной артиллерии по гражданской инфраструктуре. Под удар попали Железный Мост, Гай, Гремяч и Михальчина Слобода Черниговской области и Стариково на Сумщине.

Что происходит на Северском направлении/ Фото Liveuamap

Харьковское направление

Враги обстреливали из артиллерии разных типов Харьков, Борщевую, Коробочкино, Великие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки.

Что происходит на Харьковском направлении/ Фото Liveuamap

Ситуация на Донбассе

Славянское направление : обстрелы возле ряда населенных пунктов.

: обстрелы возле ряда населенных пунктов. Донецкое направление: враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. россияне хотят создать условия, чтобы завладеть Соледаром и Бахмутом, а также расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка.

враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. россияне хотят создать условия, чтобы завладеть Соледаром и Бахмутом, а также расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка. На Бахмутском направлении враг наносил удары по военной и гражданской инфраструктуре. россияне вели наступательные действия, чтобы улучшить тактическое положение, однако безуспешно.

враг наносил удары по военной и гражданской инфраструктуре. россияне вели наступательные действия, чтобы улучшить тактическое положение, однако безуспешно. На Авдеевском направлении противник бил из артиллерии и танков возле Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Бои здесь продолжаются.

противник бил из артиллерии и танков возле Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Бои здесь продолжаются. Краматорское направление: многочисленные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков. Происходили стрелковые бои.

На Новопавловском и Запорожском направлениях не было активных действий со стороны оккупантов, однако они систематически обстреливали территорию возле многих сел и городов.

Бои на Донбассе / Фото Liveuamap

Что происходит на Юге

На Южнобужском направлении противник сосредоточился на том, чтобы не допустить продвижения украинских войск. Вражеские войска активно используют беспилотники для воздушной разведки, а также продолжают интенсивные обстрелы.

Обратите внимание! россияне ударили ракетами по инфраструктурному объекту возле Николаевки Одесской области.

Что происходит на Юге / Фото Liveuamap

Боевые действия в Украине 5 августа 2022 года / Фото Liveuamap

Узнайте в видео, как бойцы Холодного Яра продвинулись на Изюмском направлении: